Patricia Steisy se sincera sobre su ruptura con Pablo Pisa: aclara las motivos y habla de una posible reconciliación

Patricia Steisy y Pablo Pisa: sus inesperadas fotos juntos que desatan los rumores de reconciliación

Patricia Steisy visita el plató de 'Fiesta' para confesarle a Emma García cómo está viviendo la dolorosa ruptura que hace unos meses hicieron pública Pablo Pisa y ella. Tras seis años juntos y una hija en común, la pareja decidía separarse. De esto han pasado ya tres meses, pero ¿cómo se encuentra Steisy actualmente? ¿Ha conseguido superar la ruptura? Además, la extronista de 'MYHYV' habla de su duro pasado y se sincera sobre los capítulos más relevantes de su vida.

La vida de Steisy nunca ha sido fácil, tal y como le recuerda Emma García al reencontrarse con ella: "Estaba llena de rabia y de ira y eso te repercute en cómo tratas a los demás", reconoce. Tras esto, echa la vista atrás para hablar de su infancia y de su paso por un convento de monjas (desde los seis hasta los ocho años): "Eres pequeña y vives las cosas como en un cuento, pero eso no era normal. Pero me di cuenta de que no tenía la vida normal que tenía otras niñas". Además, Steisy cuenta que abusaron de ella siendo menor de edad.

Todo esto ha influido en sus relaciones sentimentales: "Yo tenia miedo al amor. Me secuestraron, abusaron de mí... lo asociaba siempre a algo malo. De hecho, desde que salí del programa no he tenido novios, aunque he tenido rollos. Cuando lo conocí (a Pablo) le dije que no quería novios", pero se enamoraron. La relación se consolida y tienen a su hija: "No sabía que una madre podía ser tan poderosa. La maternidad ha sido para mí como tener una persona que vives por sus ojos, que tienes su corazón, como si tu corazón saliera del pecho, que te mira y dices 'no me hace falta nada más".

Steisy explica los verdaderos motivos de su ruptura con Pablo Pisa

En este punto, Emma García le pregunta a Steisy por los motivos de su ruptura con Pablo y ella reconoce que su hija ha sido uno de los motivos. Para explicar las razones, dice ser cauta porque no quiere hacer daño al padre de su hija: "La relación está bien porque tenemos una hija muy bonita. Para mi hija, lo más importante es su papá y su mamá. Sí han pasado cosas, pero no ha habido infidelidades ni terceras personas", aclara.

"Es muy bueno, pero cuando me quedé embarazada Pablo tiene un protección que, cuando pasa un limite, una deja de vivir su propia vida, yo terminé siendo un poco la sombra de él, dejé mi vida para vivir la suya. Me superó porque dejé de existir, de tomar decisiones por mí misma, dejé de decir 'no', a todo decía que 'sí'... entonces aguantas poniéndote mil excusas. Cuando tienes un bebé piensas que si te separas fracasas. Pero eso es un error porque el fracaso es aguantar en una relación en la que tú no te sientes bien", es parte de su explicación.

Durante estos meses, ha habido algunas recaídas porque coinciden por el tema de la hija que tienen en común. Pero, por ahora, parece tener claro que no quiere volver con él (al menos a día de hoy, como aclara más adelante): "Una deja de ser kamikaze en la vida, te cansas de que tu palabra no valga y al final tienes que hacer las cosas de forma madura. Yo no he liado la que he liado ni he firmado una custodia ni he llegado al momento de separarme, con lo que lo quiero, para volver a los dos meses y que esto se quede en nada porque las personas cambian, pero con el tiempo... con mucho tiempo".

Llegados a este punto, ¿qué le pide Steisy a la vida? "Nada, que siga así. Voy genial, me van las cosas que flipas. Estoy muy contenta, en todos los sentidos". ¿Y qué es lo que cambiaría de su vida o de su pasado? "Haber dejado que abusasen de mi, de mi confianza, mi cariño, económicamente... Me he querido poquito, tenía que haberme querido más. Si llego a saber la mujer en la que me iba a convertir y lo que iba a ser ahora, te aseguro que me hubiera tratado yo misma muchísimo mejor.

Steisy se pronuncia sobre una posible reconciliación con Pablo Pisa

Tras confesar todo esto, ¿es posible que haya una reconciliación entre ellos dos? Steisy se sincera también respecto a esta posibilidad: "La ventana está abierta y quién sabe... a lo mejor dentro de un año o más, que es cuando las personas tienen tiempo suficiente para aprender de sus errores puede la cosa funcionar. También te digo que ahora hay un Pablo muy por la labor de disculparse, de rectificar, se está esforzando mucho y, bueno... también yo necesito perdonar y necesito mi tiempo y, sobre todo, la próxima vez decir 'no, vivo mi vida, soy una gran persona y nadie me puede decir lo contrario".