El libro con las memorias de Don Juan Carlos sigue adelante, ¿qué opinan en Zarzuela?

El libro con las memorias del rey emérito, que llegará bajo el título de 'Reconciliación', sigue adelante. A pesar de que la publicación de este proyecto tan personal de Don Juan Carlos se ha retrasado, se ha podido saber que verá la luz a principios de diciembre. Anteriormente, saldrá una primera edición en Francia, por lo que en España tendremos que esperar unas semanas más para poder leerlas. En 'Fiesta' analizamos todos los detalles de estas esperadas memorias y apuntamos cómo ha recibido Zarzuela la noticia.

La biografía del rey emérito será escrita por su amiga Laurence Debray (quien también escribiera el libro 'Mi rey caído') y abordará los principales episodios de la vida de Juan Carlos I "explicando sus errores y también sus malas decisiones". Según los medios franceses, en estas memorias no se ocultarán los "arrepentimientos" del emérito, quien hablará "con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir". Pero, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Real al respecto? ¿Aprueban la publicación de estas memorias?

Lo que se piensa en Zarzuela sobre las memorias del rey emérito

En la Casa Real se muestran discretos con estas memorias (de hecho no se han pronunciado públicamente sobre el asunto), pero bien es cierto que algo se ha podido filtrar con respecto a lo que piensan. La periodista María Eugenia Yagüe comparte con los espectadores de 'Fiesta' lo que Zarzalejos ("un señor que sabe lo que pasa en Zarzuela", apunta la colaboradora del programa) ha publicado en 'El Confidencial': "Ha dicho que les parecía siempre el proyecto incómodo, que han intentado persuadirle para que no las publicara".

Por lo tanto, tal y como se puede deducir por estas palabras, el Rey Felipe VI y Doña Letizia no estarían muy contentos con el lanzamiento de esta biografía de Don Juan Carlos, el cual habría hecho oídos sordos ante los consejos de su hijo, en vista de que sus memorias saldrán a la luz: "Él está muy lanzado". Por otro lado, el resto de colaboradores reflexionan sobre el llamativo título que llevarán estas memorias, 'Reconciliación', un claro intento del emérito de reconciliarse "con el pueblo español".

"Quiere contar su historia, contarla él de primera mano" porque él cree que "se han apropiado de su historia", considera la periodista Almudena del Pozo. "Quiere coger las riendas de su discurso, de su historia, de sus momentos buenos y malos", añade la colaboradora del programa presentado por Emma García. Además, Almudena apunta que, tras la edición francesa y española, habrá una en inglés.