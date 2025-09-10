Celia Molina 10 SEP 2025 - 20:28h.

La joven influencer ha hecho públicos los resultados de sus últimas pruebas médicas tras completar 12 ciclos de quimioterapia

La influencer Natalia Jiménez, de 20 años, anuncia que tiene cáncer de sangre: "Nadie se merece esto"

En enero de 2025, la influencer Natalia Jiménez, de tan solo 20 años, anunció en sus redes sociales que padecía cáncer de sangre. Sin especificar exactamente de qué tipo de tumor se trataba, esta creadora de contenido confesó que se encontraba en shock por el diagnóstico que había recibido, cuando ella solo se iba a hacer "un chequeo rutinario". Desde entonces, ha demostrado una gran madurez y resiliencia, enfrentándose a la enfermedad con el incondicional apoyo de su novio, Abe, y de toda su familia.

Tras completar 12 ciclos de quimioterapia, se hizo una serie de pruebas para comprobar si, efectivamente, la medicación ha funcionado. Y, después de semanas esperando, ya ha obtenido sus resultados. Durante todo este tiempo, Natalia ha expresado lo nerviosa que estaba por saber si, por fin, el cáncer ha remitido o si, por el contrario, todo lo que ha hecho "no ha servido para nada", como dijo, temerosa, en sus redes sociales. Después de ver al médico, ha publicado algunas fotos en las que indicaba sentirse muy triste, por lo que todos los que la quieren y la apoyan han pensado lo peor.

"Tengo que esperar un mes a que me hagan otra prueba"

Por fin, ha sacado el vídeo en el que ha dado todas las explicaciones pertinentes y en el que anuncia que, aunque los resultados de las pruebas han sido positivos, ha habido algo que la ha dejado profundamente preocupada: "Este no es el vídeo que esperaba subir hoy. Sinceramente, me hubiera gustado comprar una campanita y poder tocarla porque en mi hospital no tienen campana pero, lo cierto, es que me siento cansada y tengo derecho a estar cansada un día", comienza a decir en su esperada publicación, titulada "los resultados de la quimio".

El PEC-TAC revela que me ha desaparecido gran parte de la actividad tumoral pero, en la garganta, me han captado algo Instagram

Después, ha continuado: "Como sabéis, he ido ya al hematólogo. Terminé la quimio hace un par de meses y no me habían dado los resultados todavía. Hay cosas que han salido muy bien, la analítica es muy positiva y el PEC-TC revela que me ha desaparecido gran parte de la actividad tumoral que yo tenía pero, en la zona de la garganta, el escáner ha captado algo. Yo le comenté al hematólogo que, en los días en los que me hicieron el PET-TAC, me dolía la garganta y que soy muy propensa a tener faringitis y me dijo que podrían ser las amígdalas, pero que había mucha intensidad de captación y que eso era un motivo para preocuparnos y hacer una nueva prueba. Por tanto, tengo que esperar un mes más para que me hagan otra prueba y esperar de nuevo los resultados", ha dicho, con la tristeza propia de una joven que hoy le gustaría estar celebrando la remisión de su enfermedad con su familia.

A sus seguidores, les ha dado las gracias por haberse preocupado tanto por ella, asegurando que pronto volverá a su "actitud de siempre", si bien hoy tenía "un mal día". En los comentarios, ellos le han mostrado todo su apoyo y le han aconsejado que se "permita estar mal" en un momento tan difícil como el que está viviendo. En pocos minutos, la publicación de Natalia ha recibido miles de reacciones, lo que demuestra lo querida (y admirada) que es en la comunidad virtual.