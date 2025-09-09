Celia Molina 09 SEP 2025 - 11:47h.

El cuarto hijo de la Duquesa de Alba y Luis Martínez de Irujo ha confesado a la prensa que está en tratamiento contra el cáncer

Fernando, el cuarto hijo de Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo, le ha confesado a la prensa que se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer. Según ha declarado a la revista 'Vanitatis', el aristócrata lleva tiempo inmerso en la lucha contra una enfermedad que ha llevado en secreto, acorde con su discreto carácter. Tras recibir los ciclos precisos de quimioterapia, sus médicos le han hecho un análisis de sangre, que confirma que todo ha progresado adecuadamente durante este verano:

"He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia. Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien", ha declarado Fernando, sin dar más detalles sobre el tipo de cáncer que padece. Su confesión, sin embargo, ayuda a visibilizar una patología cada vez más extendida, que no entiende de estatus ni de clases sociales.

"Estoy prácticamente recuperado"

Según los datos que el hijo de la Duquesa de Alba ha aportado, se encontrará en buen estado de salud para acudir a la boda de su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, que se celebrará el próximo 4 de octubre. El duque contraerá matrimonio con Bárbara Mirjan, su pareja desde hace ya más de 10 años, con quien desea tener hijos. Aunque él ya tiene dos, fruto de su relación con Genoveva Casanova, Bárbara manifestó su deseo de ser madre, al tiempo que ambos anunciaban su próximo casamiento.

Si todo va bien, Fernando podrá ser testigo del comienzo de una nueva etapa en la vida de Cayetano, siendo él el hermano que siempre se ha mantenido ajeno a las polémicas fraternales de la familia. Su último acto público tuvo lugar hace tan solo unos días, el pasado 4 de septiembre, en la celebración del 5º aniversario de IQ, la firma de Inés Domecq, una de las diseñadoras más aclamadas del panorama actual.

En su inesperada declaración, además de asegurar que el progreso de la enfermedad es positivo, Fernando Martínez de Irujo también quiso dar las gracias a "todos los doctores y el personal sanitario" que le ha atendido, sin dar tampoco más datos sobre el lugar en el que ha sido tratado. La AECC recuerda que la detección precoz o temprana es crucial para encontrar un tratamiento adecuado contra el cáncer, aumentando las posibilidades de supervivencia.