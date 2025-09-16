Celia Molina 16 SEP 2025 - 13:07h.

La creadora de contenido hizo un haul de ropa de otoño con su hija pequeña y recibió muchas críticas en las redes sociales

Después, rectificó y publicó otro vídeo dedicado a todas aquellas personas que critican a los influencers por estar expuestos

Compartir







Ahora que se acerca el otoño, las influencers comienzan a hacer sus 'unboxings' con la ropa de temporada que va a estar en tendencia en los próximos meses. La creadora de contenido Raquel Martínez, conocida en las redes sociales como Bonbon Reich, ha hecho un haul de este tipo, pero no mostrándose a ella misma, sino luciendo las nuevas prendas de su hija pequeña, Sofía. En el vídeo, se ve a la niña, primero en ropa interior (pero con un rótulo escrito por encima) y, después, vistiendo tres looks distintos: un peto beige con una camiseta de rayas debajo, un conjunto de pantalón larga y camiseta de cuello alto y un conjunto gris de falda y pantalón, acompañado de unas botas negras.

Sofía se despide lanzando besos a la cámara pero, lo que en principio era un vídeo corriente, se ha convertido en el centro de todas las críticas. Tanto en TikTok como en Instagram, Raquel ha recibido numerosos comentarios negativos porque sus fans creen que, como madre, "debería proteger a su hija". "No hay motivos para que la niña salga en ropa interior", "No acaba de entender el peligro que corre su hija con este contenido", "La gente que se gana la vida con sus bebés no sois buena influencia para nadie" o "¿No piensas en lo que va a pensar tu hija de estas cosas cuando sea adulta?", ha sido algunos de los mensajes que la influencer ha recibido.

PUEDE INTERESARTE Investigan las circunstancias de la muerte de la influencer Marian Izaguirre: estuvo cinco días en paradero desconocido

La influencer rectifica tras los comentarios de sus fans

En otros de los comentarios, sus seguidores le agradecen que haya rectificado, poniendo el rótulo de forma que a la niña no se le vea la ropa interior al inicio del vídeo. Por otro lado, en un vídeo posterior que Raquel publicó en TikTok mientras se estaba maquillando para ir a una preboda, la creadora de contenido se ha dirigido a todos aquellos que dicen que los influencers están "expuestos", como le habían dicho también en el caso su hija:

"Hay gente que está todo el día esperando a que haya una polémica para meter ahí su comentario. Yo considero que esos sí que deben tratarse psicológicamente e ir a terapia porque están generando odio. Yo estoy tranquila porque hago feliz a la gente que está a mi alrededor y eso es lo único que me importa", ha dicho, en una grabación en la que estaba hablando de si es lícito o no criticar a las personas que se hacen retoques estéticos. Días más tarde, publicó otro vídeo en el que se ve a su hija Sofía acariciando a su gato, junto al rótulo "Mamá, no te preocupes".