El influencer estadounidense Mike Holston causa indignación en Australia tras publicar videos persiguiendo y manipulando cocodrilos

Una influencer separó a una cría de wombat de su madre para hacerse una foto y generó gran indignación hace meses

Mike Holston, conocido en redes sociales como 'The Real Tarzan', se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras publicar una serie de videos en los que aparece manipulando cocodrilos salvajes en Australia.

Las grabaciones, realizadas en Lockhart River, al norte de Queensland, muestran al influencer estadounidense de 31 años interactuando de forma temeraria con cocodrilos de agua dulce y salada. En uno de los clips, incluso se lanza desde una embarcación para perseguir a un ejemplar, mientras que en otro es mordido en el brazo por un cocodrilo juvenil.

Las autoridades de Queensland y organizaciones defensoras de animales han condenado estas acciones, calificándolas de peligrosas e ilegales. La legislación local prohíbe estrictamente cualquier tipo de contacto con especies protegidas como los cocodrilos sin los permisos correspondientes. Holston habría violado la Ley de Conservación de la Naturaleza, que contempla multas de hasta 17.000 dólares por este tipo de conductas.

El Departamento de Medio Ambiente de Queensland lleva adelante una investigación

Grupos como la organización Community Representation of Crocodiles (CROC) han denunciado públicamente los hechos, asegurando que la manipulación de estos animales con fines de entretenimiento es inaceptable y sienta un precedente negativo. PETA Australia fue más allá, tildando la actitud del influencer de “cruel” y “temeraria”, y solicitando su deportación inmediata y la prohibición de volver a entrar al país.

La reacción social en Australia ha sido mayoritariamente de rechazo. Figuras relevantes del ámbito conservacionista, como Bob Irwin (padre del fallecido Steve Irwin), se han sumado a las críticas, exigiendo respeto por la fauna local. El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, también se pronunció en contra de Holston, cuestionando que se utilicen este tipo de conductas como estrategia para generar ingresos en redes sociales.

Actualmente, el Departamento de Medio Ambiente de Queensland lleva adelante una investigación para determinar posibles sanciones. Si bien las cuestiones migratorias dependen del gobierno federal, la presión pública para revisar el estatus de visa de Holston ha ido en aumento, con numerosos ciudadanos pidiendo su expulsión.

Holston ha construido una audiencia global de más de 15 millones de seguidores mostrando interacciones extremas con animales salvajes. Sin embargo, este último episodio ha reavivado el debate sobre los límites legales y éticos de este tipo de contenidos, especialmente cuando se realizan en territorios protegidos y sin autorización.