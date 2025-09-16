La reflexión de Antonia San Juan en el hospital: "Ni ayer ni mañana existen"

Antonia San Juan publica una imagen en Instagram en el hospital, difundiendo un profundo mensaje de positividad frente a la enfermedad

Antonia San Juan comparte cómo será el tratamiento al que se someterá tras su diagnóstico de cáncer: "Con ganas y es lo que hay..."

El pasado 4 de septiembre, la reconocida actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales la peor de las noticias: fue diagnosticada de cáncer. Una enfermedad y un proceso por el que sus fans creía que iba a estar alejada de los escenarios, pero no.

El humor, el talento y la positividad frente a la vida son tres claves fundamentales en la vida de la canaria. Aunque a sus 64 años le han encontrado un cáncer tras acudir a revisiones médicas al padecer problemas de garganta, Antonia decidió informar a sus seguidores de una manera distinta, sin pena ni tristeza en sus palabras.

“La mejor actitud ante la enfermedad”. Cuidándose mucho, “más de lo que ya hacía”, así va a afrontar este proceso por el que ya está pasando para curarse lo antes posible y dar el 100% frente a toda la gente que ya está deseando volver a verla en sus espectáculos y grandes proyectos.

Hace unas horas que la actriz publicaba una fotografía acostada en la cama de un hospital, con el camisón puesto, pero con muy buena cara: “Todo con serenidad y vivir el momento. Ni ayer ni mañana existen. Rodearse de gente positiva y que te alienten”. Sin duda no le falta apoyo a Antonia San Juan, que solo en redes sociales recibe cientos de comentarios de fuerza y apoyo.

El mensaje de apoyo de su exmarido Luis Miguel Seguí

No ha faltado el mensaje de apoyo de su exmarido Luis Miguel Seguí, con el que formó una de las parejas más sólidas del panorama interpretativo de nuestro país entre 2009 y 2015. A pesar de que su matrimonio no funcionó, y que hace una década que emprendieron caminos separados, el protagonista de 'La que se avecina' recuerda con muchísimo cariño a Antonia -con la que tiene muy buena relación- y no ha dudado en mandarle un mensaje de ánimo en plena lucha contra el cáncer.

"Ha sido un golpe duro, pero tenemos... vamos, pensamos en positivo. La vitalidad que tiene y que es, aparte de que es muy fuerte, aún no hay un diagnóstico final, por decirlo así, pero... Pienso en positivo, pensamos en positivo. He hablado con ella. Está bien, está tranquila, afrontando lo que pueda venir. Pero vuelvo a repetir que, no sé, algo me dice que no hay que alarmarse" ha expresado emocionado, aplaudiendo que al compartir su proceso contra la enfermedad la canaria está ayudando a muchas personas.