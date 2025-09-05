Esperanza Buitrago 05 SEP 2025 - 08:10h.

A la actriz de 64 años le acaban de diagnosticar cáncer como ella misma ha anunciado en redes

El rey Carlos III sobre su cáncer: "Es muy frustrante, pero siempre hay esperanza"

La actriz Antonia San Juan está plantando cara a la enfermedad. Tras anunciar que tiene cáncer en redes sociales, la intérprete ha dejado claro en otro mensaje que la vida sigue.

“Cuando te dan un diagnóstico de este calibre la tendencia es… como a quedarse en casa”, admite la actriz.

Sin embargo, explica, que se dio cuenta de que esa no podía ser su actitud: “No tengo porque abrazar la enfermedad. Tengo que continuar mi vida bastante parecida a la vida que yo llevaba”.

“Dije puedes estar enferma pero no vivir la enfermedad. Esa es la lección que he aprendido y vine. Dije tengo que ir”, explica sentada en la peluquería mientras espera que la atiendan. Una lección de vida.

Antonia San Juan tiene cáncer

A la actriz de 64 años le acaban de diagnosticar cáncer tras un año con problemas de garganta y ha querido compartirlo con sus seguidores en redes.

Ella misma ha explicado que aún no sabe qué tratamiento tendrá que afrontar pero que tiene claro que va a hacer “todo lo posible” por curarse. “Confío plenamente en la ciencia”, ha asegurado.

De momento, Antonia San Juan ha explicado que se retira temporalmente de los escenarios y aunque intenta seguir con su vida como siempre se ha visto obligada a suspender su próxima obra ‘La ropa vieja de Cuca’, que estaba ya preparada.