Antonia San Juan ha compartido con sus seguidores cómo será el tratamiento al que se someterá tras su diagnóstico de cáncer

La lección aprendida por Antonia San Juan tras anunciar que padece cáncer

Hace unos días, la actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que le habían diagnosticado cáncer y que, por ese motivo, se alejaría de los escenarios para someterse a su tratamiento.

Sin embargo, la actriz cambiaba de opinión y anunciaba a sus seguidores esta decisión desvelando que continuaría con su obra de teatro adelante. Además, la actriz canaria también ha querido comunicar a su público que su equipo médico ya le ha explicado su diagnóstico y cómo será el tratamiento al que se someterá.

El tratamiento que deberá seguir Antonia San Juan tras su diagnóstico de cáncer

Antonia San Juan, de 64 años, ha explicado que tras un año sufriendo problemas de garganta le han diagnosticado cáncer y que tendrá que someterse a varias sesiones de quimioterapia.

"Ya me han dado el diagnóstico. El lunes me van a hacer un PET-TAC de todo el cuerpo, a ver si las células han viajado por la linfa. El martes ya empiezo con la quimioterapia, con ciclos de cada tres semanas y termino a principios de marzo. Con ganas y es lo que hay", explicaba la actriz en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cómo se enfrenta al tratamiento la actriz?

"Si ya me cuidaba, ahora me cuido más", aclara en el mismo vídeo San Juan. La actriz también ha querido explicar a sus seguidores cómo es su vida desde que recibió la noticia de su enfermedad: "Voy a seguir yendo a mi gimnasio y voy a seguir ilusionada con la vida porque voy a poner todo de mi parte para ponerme buena".

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia San Juan ha confesado que su equipo médico le ha advertido que se le va a caer el pelo, pero que es lo que menos le importa en estos momentos ya que su meta principal es curarse.

Su agradecimiento al equipo médico

Por último, la actriz ha querido agradecer el trato recibido por el personal sanitario y ha asegurado que la doctora que le está atendiendo ha sido muy empática con ella porque le hizo llevar su agenda laboral para cuadrar el tratamiento con sus obras de teatro, que por el momento va a seguir llevando a cabo.