Lidia González 17 SEP 2025 - 09:10h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se hace unas increíbles fotografías de embarazada en solitario, en el episodio 9

La Rebe y José Navarro reaccionan a la cara de su hija en la ecografía 5D

Compartir







La Rebe no puede estar más contenta con la sorpresa que le ha preparado su marido, a quien tiene muy preocupado por el comportamiento que está teniendo durante los últimos meses de su embarazo. Sin embargo, aunque la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ quiere guardar un bonito recuerdo en familia de esta recta final, lo cierto es que también le apetece vivirlo sola y, por ello, echa a José Navarro y a su hijo de su sesión de fotos familiar. ¡Descubre todo lo que ha pasado en el episodio 9 de ‘Mi embarazo’, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido hacerse algunas fotos ella sola con su barriga y, de la manera más sutil posible, ha pedido que los hombres de su vida saliesen del plano para poder posar por todo lo alto. Aun así, esta decisión ha levantado algunas ampollas y José Navarro no ha dudado en reaccionar y decir lo que piensa: “¡Me has echado!”.

“¿Por qué no me dejas salir en una foto?”, repetía el marido de la creadora de contenido en algunas ocasiones. Mientras tanto, Rebeca Jiménez se ha sentido completamente libre para posar frente a la cámara mostrando su barriga. La de Palencia, que ha estado viviendo un complicado momento por el embarazo, no puede estar más contenta con el resultado y se muestra muy emocionada siguiendo todas las indicaciones de la fotógrafa.

José Navarro comparte sus preocupaciones con su mujer

PUEDE INTERESARTE La Rebe se sincera sobre la soledad que siente en su segundo embarazo

José Navarro ha preparado la sesión de fotos familiar con el objetivo claro de levantarle el ánimo a su mujer. El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ está viendo lo mal que lo está pasando La Rebe durante su embarazo y está muy preocupado. Intentando que se encuentre lo mejor posible, ha decidido hablar claramente con ella y compartir cómo se siente: “No me queda otra que hacer algo por ti para levantarte el ánimo”.

Capítulo completo: Las fotos de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’

PUEDE INTERESARTE José Jr. le dedica unas bonitas palabras a su hermana y La Rebe reacciona

La Rebe se ha quedado sin palabras al descubrir cuál es la sorpresa que le ha preparado su marido. Aunque, en un principio, le hubiera gustado saber de qué se trata para poder arreglarse lo mejor posible, lo cierto es que se ha dejado llevar muy rápido, metiéndose completamente en el papel. Con un vestido lleno de volantes y su barriga al aire, la influencer ha posado frente a la cámara como una auténtica profesional. ¡No te pierdas el resultado de las fotografías, en exclusiva!