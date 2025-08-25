Equipo mtmad 25 AGO 2025 - 12:01h.

El hijo mayor de la protagonista de 'Los Gipsy Kings' lanza un emotivo mensaje a su futura hermanita

La Rebe confiesa el duro momento que atraviesa en su embarazo

La Rebe, José Navarro y José Jr., regresan juntos a un vídeo de lo más especial de ‘Mi embarazo’, disponible en Mediaset Infinity. La familia Navarro se sienta frente a la cámara para desvelar finalmente el sexo de su segundo bebé . En un bonito ‘gender reveal’, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia emocionada si el nuevo miembro de la familia será niño o niña. El que será hermanito del bebé, José Jr., le dedica unas bonitas palabras a su futura hermana y La Rebe reacciona.

La familia de Plasencia está inmersa en una de las aventuras más especiales de su vida a la espera de su segundo bebé. Después de hablar de sus miedos en esta segunda maternidad , la creadora de contenido vuelve mucho más animada y con ganas de anunciar la noticia que tanto estaban esperando: el sexo de su segundo hijo. Su ‘Josito’, el hermano mayor del futuro bebé, se ha mostrado también muy ilusionado por formar parte de este gran momento junto a sus padres.

Aunque al enterarse del segundo embarazo de su madre no se tomara muy bien la noticia, José Jr. ahora está encantado de estar tan cerca de conocer a su hermanita. El primer hijo de La Rebe ha estado presente en el ‘gender reveal’ del nuevo bebé que está a punto de llegar a su familia, mostrando gran emoción ante la noticia. Su madre le ha pedido que le dedique unas bonitas palabras al bebé para que así puedo verlo cuando sea mayor, y el niño no ha dudado en hacerlo, derritiendo el corazón de La rebe. Sin embargo, no todo ha sido agradable para el pequeño en esta celebración.

José Jr., hijo mayor de La Rebe, dolido con su madre por no haber tenido ‘gender reveal’

‘Josito’ ha descubierto que sus padres no organizaron un ‘gender reveal’ para él antes de su nacimiento y se ha mostrado muy dolido con su madre al respecto. A pesar del disgusto, el hijo mayor de la famosa gitana de Plasencia no ha podido evitar contagiarse por la emoción del momento y ha dedicado unas bonitas palabras a la que próximamente será su hermana pequeña. “Cuando ella esté grande te va a ver”, le dice La Rebe a su pequeño antes de escuchar sus palabras.

La Rebe y José Navarro anuncian el sexo de su segundo bebé

La familia Navarro conoció el sexo del bebé antes de compartirlo públicamente con todos sus seguidores a través de su canal, ‘Mi embarazo’. Ahora que lo han anunciado de manera oficial, el primer hijo de la familia ha aprovechado para lanzar un mensaje a su futura hermanita. “Ay, qué bonito”, expresa la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ al escuchar las emotivas palabras de su pequeño. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

En un nuevo vídeo lleno de momentos de emoción y nervios, La Rebe, José Navarro y José Jr. comparten esta nueva etapa de su aventura a la espera del segundo bebé de la familia. Compartiéndolo todo con sus seguidores como siempre, la gitana favorita de Plasencia anuncia el sexo de su futuro bebé y reacciona a las bonitas palabras que le dedica su hijo mayor, ‘Josito’. ¡Entérate de todo en el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, en Mediaset Infinity!