Equipo mtmad 11 AGO 2025 - 11:04h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' habla abiertamente sobre el complicado momento que está viviendo en la mitad de su segundo embarazo

La Rebe está de vuelta en su docuserie para abrir su corazón en la mitad de segundo embarazo. Cada vez más cerca de conocer a su bebé, Rebeca Jiménez se sienta de nuevo frente a la cámara para actualizar sobre cómo se encuentra en este punto de la aventura. En el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo, by La Rebe’, disponible en Mediaset Infinity , la protagonista de 'Los Gipsy Kings’ se sincera sobre las preocupaciones que está sintiendo a la espera de su segundo bebé y confiesa el duro momento que atraviesa en su embarazo.

La de Plasencia ha decidido enfrentarse a la cámara y actualizar sobre cómo se siente en el punto medio de su embarazo. Habla de cómo trata de gestionar sus miedos y desvela la realidad sobre uno de los momentos más duros que se ha encontrado en el camino. “No todo es alegría”, confiesa la Rebe. En mitad de un momento difícil para la influencer, Rebeca Jiménez anuncia una importante decisión sobre su embarazo y comparte todos los detalles con sus seguidores.

La influencer llega para sincerarse sobre los miedos que le están surgiendo en este momento tan avanzado de su embarazo. A pesar de tratar siempre de mostrarse con una sonrisa, no todos los días se encuentra animada para dejar a un lado las preocupaciones con las que vive. “No estoy muy sonriente”, aclara La Rebe cuando empieza a abrirse en canal ante la cámara. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ entra en detalle sobre los motivos tras el momento tan duro al que se está enfrentando.

La Rebe desvela la soledad que siente en su segundo embarazo

En el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo, by La Rebe’, la mayor de las hermanas Jiménez se muestra más transparente que nunca al hablar de sus pensamientos más vulnerables. Entre los distintos factores que se suman al complicado punto de su embarazo en el que se encuentra, la influencer se sincera sobre la soledad que está sintiendo. La de Plasencia desvela las razones por las que se encuentra así y se sincera sobre su relación con José Navarro en este momento.

Capítulo completo: La Rebe toma una importante decisión sobre su parto

Rebeca Jiménez ha llegado al momento de su embarazo en el que tiene que plantearse muchas cosas antes de la llegada de su bebé. La influencer tiene que decidir grandes asuntos antes de dar a luz y gestionar el gran agobio que eso le produce. En este nuevo capítulo, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ toma una importante decisión frente a la cámara con su marido, José Navarro, a su lado. El futuro papá reacciona y se sincera sobre cómo se siente al respecto. ¡Descúbrelo todo a través de ‘Mi embarazo, by La Rebe’ en Mediaset Infinity!