Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín: "Esto no es IA"

Después de confirmar su primer embarazo el pasado 9 de septiembre, Úrsula Corbero ha compartido ahora en redes sociales un selfie en el espejo en el que luce su figura premamá con naturalidad y estilo. Una imagen que ha difundido tras concluir en Londres el rodaje de 'Rose’s Baby', su nueva película.

Durante su estancia en Reino Unido, la actriz catalana participó en la 'dramedia' dirigida por Trudie Styler, en la que coincidió con Antonio Banderas y reconocidos intérpretes británicos como Forest Whitaker, Richard E. Grant y Eva Birthistle. El rodaje comenzó alrededor del 4 de agosto y Úrsula acaba de finalizar su trabajo en el set. Aunque ni ella ni su pareja, Chino Darín, han revelado de cuántas semanas está, se intuye que esperaron al menos al tercer mes para anunciarlo y que aún no afronta el tramo final, pues podrá volar de regreso a casa. Todo apunta a que el bebé podría nacer entre este otoño e invierno.

En la última publicación sobre su embarazo, compartida este pasado martes, la actriz aparece con un conjunto deportivo de la firma Martine Rose, marca londinense conocida por reinterpretar el menswear desde influencias urbanas como el punk, el hip hop o la cultura rave, con cortes unisex y proporciones poco convencionales. La intérprete de San Pedro de Vilamajor completó el look con coleta alta y su característico baby bang, confirmando que el embarazo también puede ser un momento de autenticidad y estilo.

Úrsula Corberó vive un momento pleno tanto a nivel personal como profesional

Corberó comparte esta etapa con otras celebridades que también esperan hijos en 2026, entre ellas Vanessa Hudgens (segundo hijo con Cole Tucker), Rihanna (tercer hijo con A$AP Rocky), Enrique Iglesias y Anna Kournikova (con un nuevo bebé previsto para finales de 2025) y Clara Alonso (su tercer hijo este año).

Aunque aún no se conoce el sexo del bebé, está claro que Úrsula vive un momento pleno tanto a nivel personal como profesional. Esta nueva etapa promete ser una de las más memorables de su carrera.