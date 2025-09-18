Celia Molina 18 SEP 2025 - 16:20h.

La modelo estadounidense sufre la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, desde el año 2012

La modelo estadounidense Bella Hadid ha publicado una serie de fotografías desde una clínica, que han causado la preocupación de todos sus seguidores. La primera de ellas es una imagen de Isabella tumbada en una cama, con una máscara respiratoria en la cara y conectada a una vía por la que recibe un tratamiento desconocido. La segunda es un primer plano de su rostro, donde se le ven los ojos llorosos y una tela sobre la cabeza. Y en la tercera, la modelo aparece abrazada a una manta y con una bolsa de hielo apoyada en su frente.

Todo ello, acompañado de una declaración, también hecha en las redes sociales, en la que dice: "Lo siento, estoy desaparecida de nuevo". Hay que recordar que, desde el año 2012, Hadid sufre la enfermedad de Lyme, un trastorno originado por la picadura de una garrapata. En concreto, esta enfermedad se contrae a través de la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de una garrapata del género ixodes y puede llegar a afectar a muchos órganos y tejidos del organismo humano, según informa la asociación SOS Lyme.

Bella padece la enfermedad de Lyme desde 2012

En el pasado mes de mayo, como bien recuerda el medio TMZ, Bella declaró a Vogue que había sufrido "fatiga extrema, confusión mental, dolor en las articulaciones y otros síntomas durante más de una década", desde que le diagnosticaron la enfermedad. También señaló que, en los últimos años, había luchado contra la depresión, la ansiedad, el TDAH, la endometriosis, el TDPM y el SOP. En ese momento, describió su dolor crónico como "insoportable" y explicó que algunos días le resultaba "difícil levantarse de la cama".

Por sus fotos y su comentario, queda claro que la modelo se encuentra convaleciente y en un proceso de recuperación, en el que se entretiene jugando a las cartas o comiendo bocadillos de nocilla. Sabemos que ella no es la única famosa que se ha contagiado de esta peligrosa enfermedad, pues el cantante Justin Timberlake confesó a principios del mes de agosto que el también padece Lyme y que ésta puede llegar a ser una patología "extremadamente debilitante".

La publicación de Bella ha generado cientos de comentarios en los que sus seguidores le desean que se "recupere pronto" y entre los que destaca el de Talulah Willis, hija de Demi Moore y del también enfermo Bruce Willis, quien le dice que "la ama mucho, frijol dulce".