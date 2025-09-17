La actriz Amanda Seyfried, criticada en las redes por llamar "odioso" a Charlie Kirk tras su asesinato

Celia Molina 17 SEP 2025 - 12:59h.

La intérprete se mostró públicamente en contra del discurso "misógino y racista" del activista de extrema derecha, Charlie Kirk

El pasado 10 de septiembre, el influencer y activista político americano Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras daba un mitin en la universidad de Utah. Este referente de la extrema derecha estadounidense recibió un disparo en el cuello que le causó la muerte inmediata y conmocionó a todos los presentes (y a todo el país). Tan brutal asesinato ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, desde la de Donald Trump, hasta las de actores tan conocidos como Arnold Schwarzenegger o Jamie Lee Curtis quien, a pesar de tener una hija transgénero y de no comulgar con el discurso de Kirk, ha llorado públicamente por su muerte.

Otra actriz, la popular Amanda Seyfried, se ha pronunciado también sobre el asesinato de este influencer, aunque en sentido contrario. La intérprete se refirió a él en las redes sociales diciendo que era "odioso" y también hizo alusiones a sus violentas ideas en esta frase que compartió: "No puedes invitar a la violencia a la mesa y sorprenderte cuando empieza a comer".

La actriz, en contra de la misoginia y racismo de Kirk

Las publicaciones destacaban las controvertidas declaraciones de Kirk sobre el aborto, la inmigración, los negros y otros temas, junto con la leyenda: "Pregúntate a ti mismo: ¿por qué es tan controvertido exponer los defectos de la vida y el carácter de MLK, algo por lo que él dijo que debíamos juzgar a los demás? —Charlie Kirk, enero de 2024". Palabras por las cuales los usuarios de las redes han acusado a Setfried de "justificar" el asesinato del activista.

En sus entradas, pueden leerse comentarios como: "Amanda Seyfried cree que el asesinato de Charlie Kirk estaba justificado. Asegúrate de no volver a ver ninguna de sus películas" o "No voy a ver más películas de Amanda Seyfried. Está difundiendo la mentira de que Charlie Kirk era odioso. Debería perder su trabajo. ¿Ha visto realmente algún vídeo de Charlie Kirk?", le han contestado los partidarios del activista fallecido.

Ante la oleada de críticas que ha recibido, Seyfried ha contestado, de nuevo a través de sus redes, para que quede claro que puede no estar de acuerdo con las políticas de alguien, sin que ello implique comulgar con su muerte: "Puedo enojarme por la misoginia y la retórica racista y TAMBIÉN muy de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente inquietante y deplorable en todos los sentidos imaginables. Nadie debería experimentar este nivel de violencia. Este país está sufriendo demasiadas muertes y tiroteos sin sentido y violentos. ¿Podemos estar de acuerdo en eso al menos?", ha concluido la artista.

Por otro lado, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, ha anunciado que pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson, el sospechoso de matar al activista ultraconservador, después de que haya sido acusado formalmente de varios cargos, incluido asesinato agravado.