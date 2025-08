Candela Hornero Madrid, 01 AGO 2025 - 12:28h.

Justin Timberlake confiesa en redes sociales que padece la enfermedad de Lyme y describe cómo ha afectado a su salud física y mental

Cuenta cómo ha convivido con los síntomas del Lyme durante su gira y la difícil decisión a la que tuvo que enfrentarse

El cantante Justin Timberlake ha confesado en sus redes sociales que padece la enfermedad de Lyme, una dolencia causada por la bacteria Borrelia, que generalmente se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada por esta.

"Puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente", ha compartido el artista en un sincero mensaje publicado en su perfil de Instagram, tras concluir su última gira mundial 'Forget Tomorrow Tour'.

"Ahora que estos dos años increíbles llegan a su fin y miro al futuro con ilusión, quería escribir algo desde el corazón", empieza Timberlake en su publicación. "Como muchos saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y los festivales, quiero contarles lo que me ha estado ocurriendo".

En sus últimas apariciones Justin Timberlake había sido objeto de críticas en redes sociales. Muchos seguidores comentaban que el cantante lucía visiblemente cansado y desconectado sobre el escenario, sin saber que detrás de esa imagen se escondía una enfermedad. "Entre otras cosas, me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo cuento para dar pena, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando entre bastidores", explicaba.

El cantante describe el impacto que le supuso recibir el diagnóstico. "Me quedé en shock. Pero al menos entendí por qué sentía ese dolor nervioso tan intenso sobre el escenario, o por qué me invadía una fatiga y un malestar constantes". También ha deja en el aire su futuro: "Sinceramente, no sé qué me espera en el escenario".

La enfermedad de Lyme

Los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer entre tres y 30 días después de la picadura. Un sarpullido en la piel es uno de los signos más comunes, aunque no siempre se presenta. También pueden aparecer fiebre, fatiga y dolor de cabeza.

Si no se trata a tiempo, la infección puede afectar a las articulaciones, al corazón o al sistema nervioso, y causar complicaciones a largo plazo como fatiga crónica, dolores musculares o problemas cognitivos.

Una difícil decisión

Timberlake también revela que tuvo que tomar una difícil decisión: parar la gira o continuar. "Decidí seguir adelante. La alegría que me da actuar supera con creces el estrés físico que sentía. Me alegro de no haberme rendido. No solo me demostré mi tenacidad mental, sino que ahora comparto momentos inolvidables con ustedes".

Finalmente, concluye explicando por qué ha decidido hablar ahora sobre su enfermedad: "Siempre me enseñaron a guardarme estas cosas, pero quiero ser más transparente con mis dificultades, para que no se malinterpreten. Comparto esto con la esperanza de que podamos sentirnos más conectados, y para aportar mi granito de arena a quienes también están lidiando con esta enfermedad".