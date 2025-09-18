Celia Molina 18 SEP 2025 - 10:45h.

El actor ha participado en el podcast de James Rhodes, con quien ha hablado del amor y el duelo tras la muerte de su exnovia

Álex García y su emotiva carta a Verónica Echegui, una semana después de su muerte: "Mis ojos han llorado mucho"

Compartir







El pasado 25 de agosto, España entera quedó conmocionada por la muerte de Verónica Echegui, la actriz que dio vida a la inimitable 'Juani'. Vero - como la llamaban todos sus amigos - falleció a los 42 años a causa de un cáncer que había llevado con la máxima discreción. Al informar sobre su deceso, la prensa se enteró de que llevaba tiempo ingresada en el hospital 12 de Octubre de Madrid y de que algunos de sus compañeros de profesión, como Daniel Guzmán, sí estaban al tanto de su enfermedad.

Toda la comunidad de actores se quedó en shock con tan inesperada pérdida pero, si hay alguien que se sintió especialmente afligido, ese fue, sin duda, el actor Álex García. Echegui y él mantuvieron una larga relación sentimental durante 13 años y, aunque no estaban juntos desde 2023, ella seguía siendo una de las personas más importantes de su vida. Por ello, acudió muy afectado al tanatorio, donde todos los seres queridos de Verónica aún no se creían que "estuviera ocurriendo de verdad".

Poco después, Álex García le escribía una emotiva carta a su exnovia a través de las redes sociales, en la que confesaba que había "llorado mucho" y que su partida le había recordado "millones de recuerdos" entre los dos. Especialmente, aquellos que tienen que ver con el rodaje de la película en la que se conocieron y que supuso para ellos el inicio de su historia de amor. El actor habló también de la expansiva "ola de amor" que desencadenó la muerte de Verónica, como un inesperado legado que la actriz dejó en un mundo en el que el cariño está cada vez más arrinconado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

James Rhodes habla sobre el duelo con Álex García

Ahora, García ha reaparecido en un auditorio de Tenerife: en cholas, como manda la ley de los canarios y de la mano de alguien que conoce muy bien el dolor, James Rhodes. El pianista, que sufrió abusos sexuales cuando era niño por parte del entrenador de su colegio, mantuvo una larga conversación con el actor. Y, si bien ésta comenzó siendo de corte más profesional, acabó convirtiéndose en una charla intimista en la que Alejandro - que no Álex - terminó hablando del duelo en el que está inmerso.

Cuando James hizo su descripción del duelo, el intérprete sintió que se estaba "escuchando a sí mismo" y, aunque se resistió, finalmente, se sinceró sobre de sus sentimientos más profundos. Álex dijo que estaba en un momento de "aceptación" y habló de ese "amor" que Verónica Echegui despertaba siempre en los demás. La Cadena SER, a la que pertenece el podcast de Rhodes, ha asegurado que la conversación íntegra se publicará próximamente, por lo que podemos saber más sobre el duro proceso por el que está pasando el actor.