Celia Molina Burgos, 17 SEP 2025 - 12:04h.

María José, que era concejala de Briviesca por Ciudadanos desde 2019, ha fallecido de un cáncer que le detectaron con 43 años

Escribió el cuento '¡Cariño! Ven, que tengo que hablar contigo', una guía para que los padres expliquen a sus hijos que tienen cáncer

Cuando tenía 43 años, la burgalesa María José Guimarey, acudió al médico pensando que estaba embarazada de su segundo hijo. Tal y como contó en 'El Diario de Burgos', estaba "muy ilusionada" por darle un hermanito a su pequeño Pascual, sin imaginarse si quiera el diagnóstico que le iban a dar a los pocos minutos. Mientras esperaba en la sala del hospital, se sentó al lado de una chica que estaba esperando los resultados de un TAC para saber si tenía o no tenía cáncer. Y, en ese momento, antes de saber que ella también estaba enferma, tuvo una revelación:

"Nos pusimos a charlar y la mayor de las preocupaciones de esta chica era como explicaría a sus dos hijos pequeños la situación, en caso de que estuviese enferma. ¿Cómo lo afronto?, se preguntaba. Fue en ese mismo instante cuando decidí lanzarme a desarrollar mi proyecto", contó, en referencia al libro que titularía '¡Cariño! Ven que tengo que hablar contigo' y que tendría que utilizar con su propio hijo. El pasado 16 de septiembre, a los 50 años de edad, María fallecía a causa del cáncer que padecía.

"Nuestro abrazo más sincero para toda su familia"

Así lo han comunicado en las redes sociales sus compañeros de trabajo, que lamentan tan cercana pérdida: "Desde el Ayuntamiento de Briviesca, lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra compañera de Corporación, María Guimarey. Destacamos la gran labor que realizó al frente del Grupo Municipal de Ciudadanos como concejal y portavoz durante las dos últimas legislaturas. Nuestro abrazo más sincero para toda su familia", han dicho, desde la cuenta oficial de Instagram.

La entrada se ha llenado de comentarios de usuarios que la conocían y que siempre la recordarán como una mujer "fuerte y luchadora", que se preocupó por le bienestar de sus vecinos. "Gran persona y amante de su familia, amigos y Briviesca. Besos al cielo para agradecer todo el cariño y trabajo en nuestra ciudad", "Ejemplo verdadero de actitud y carácter. Referente para much@s" o "Siempre te recordaré riendo y con esa alegría que te caracterizaba. Vuela alto bonita", son algunos de los mensajes que le han dejado.

Ahora, su obra se ha convertido en su mayor legado. Cuando publicó el libro, María confesó que le daba "pánico" que su hijo Pascual la viera sin pelo, porque en su familia ya había habido casos de cáncer que "no habían terminado bien". Por eso, decidió contarle toda la verdad, tal y como aconseja en su cuento: "A los niños, no hay que mentirles, hay que tenerles en cuenta durante todo el proceso y hay que emplear con ellos palabras claras, frases sencillas y cortas", dijo. Quizá está verdad, sin aditivos, ayude ahora a su hijo a afrontar el duelo que le espera.