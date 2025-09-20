Pablo López posa junto a Laura Rubio tras casarse en Cádiz: "Estamos muy agradecidos"
Primeras palabras de Pablo López tras su boda con Laura Rubio
El cantante y su pareja posan ante los medios tras darse el 'sí, quiero'
Pablo López y Laura Rubio se han casado este sábado en Alcalá del Valle, localidad gaditana que ha sido testigo de un enlace y posterior celebración al que han acudido como invitados personalidades de la música tan relevantes como David Bisbal, David Bustamante, Antonio Orozco, Sebastián Yatra, Laura Pausini o Lola Índigo. La pareja ha posado ante los medios tras darse el 'sí, quiero' y estas son sus primeras palabras.
Rodeados de familiares y buenos amigos, los recién casados se han mostrado felices ante los periodistas que se encontraban en la finca gaditana en la que están celebrando su amor. La reportera del programa, Silvia Álamo, nos cuenta cómo ha vivido este momento y nos desvela que había muchas sorpresas en esta boda, las cuales no han querido destapar. Vemos la conversación que ha mantenido con los novios.
"Agradecidos por todos. Es una cosa natural y sencilla. Estamos con familias, amigos, con libertad y amor. Os damos las gracias por estar aquí", han sido las tímidas palabras del cantante, que siempre se ha caracterizado por hablar poco de su vida privada. Sin embargo, el artista ha querido tener este gesto con la prensa allí presente y agradecer su cariño y apoyo. Por su parte, Laura se ha mostrado algo más tímida, pero muy feliz y agradecida por el cariño recibido.