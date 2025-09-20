Fiesta 20 SEP 2025 - 20:52h.

Saúl Ortiz llega a 'Fiesta' con una exclusiva que afecta de lleno al dúo gaditano 'Andy y Lucas', que se encuentra viviendo uno de los momentos más álgidos de su carrera al estar inmersos de lleno en 'Nuestros últimos acordes', la gran gira que han preparado para anunciar su despedida como dúo.

''Andy está preparando su carrera en solitario, ha grabado no solamente un single, sino dos temas. Es más que probable que veamos las primeras actuaciones en el primer trimestre de 2026. Es decir, esto es de forma casi inminente. Está muy contento y tiene muchas ganas'', comienza explicando Saúl Ortiz.

Pero el periodista revela que el dúo no está pasando por su mejor momento: ''Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que efectivamente, Andy Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que lo contamos''

Kike Calleja se ha puesto en contacto con Lucas y da más datos: ''Mira, yo he hablado con Lucas esta mañana y no tenía ni idea de esta noticia. Dice que 'estaría en todo su derecho de hacerlo porque al final nos vamos a separar y él tiene que seguir su camino y yo el mío'. Dice 'es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo, me ha dicho''.

Además, explica que Lucas no quiere que la información afecte a su última gira: ''Es cierto que no quiere tampoco que haya ninguna información que pueda enturbiar los cuatro conciertos que les quedan. El último es el próximo día 10 de octubre aquí en Madrid, dice que 'no queremos que haya ningún mal rollo entre nosotros, estar tensos y, sobre todo, que al fin el final de nuestra carrera juntos a día de hoy sea un titular polémico. Incluso dice, 'a lo mejor en un futuro volvemos que no lo sé, ni siquiera yo''.