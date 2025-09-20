Sheila Casas y María José Suárez, pilladas muy cómplices en una discoteca: "Estuvieron horas hablando"

Fiesta 20 SEP 2025 - 17:25h.

Según los datos que maneja 'Fiesta', Sheila Casas y María José Suárez coincidieron en LuLa Club, en Madrid: "Llegaron con grupos distintos"

Jorge Moreno ha irrumpido en 'Fiesta' con una información que va a dar mucho que hablar. 'Fiesta' ha podido confirmar que Sheila Casas y María José Suárez coincidieron durante la noche del viernes en una conocida discoteca de Madrid hablando de manera muy cómplice e intercambiando confidencias y risas.

Según los testigos, las dos mujeres llegaron con grupos de amigos distintos, pero en cuanto se vieron se fueron juntas a uno de los reservados del local. Al parecer, Sheila y María José pasaron hablando en este reservado varias horas para sorpresa de los presentes.

(La información se ampliará a lo largo de la tarde en 'Fiesta': síguelo en directo)