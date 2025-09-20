Fiesta 20 SEP 2025 - 16:49h.

'Fiesta' encuentra un dato revelador que contradice el testimonio de Mar Flores en sus propias memorias

Carlo Costanzia padre, tajante sobre las memorias de Mar Flores: “Son falsedades y voy a pedir amparo a la justicia”

El libro con las memorias de Mar Flores continúa en boca de todos. Desde hace días, muchos son quienes analizan todos y cada uno de los datos que desgrana la modelo en este libro y quienes aseguran que cuenta muchas mentiras. De hecho, Carlo Costanzia consideró durante su entrevista en '¡De viernes!' que su expareja miente y mostró una factura telefónica que pondría en entredicho las palabras de Mar. Ahora, 'Fiesta' tira de hemeroteca para apuntar que hay un dato que no cuadra en su relato.

Los datos que contradicen el relato de Mar Flores

La redacción del programa ha analizado el libro 'Mar en calma' y ha llevado a cabo una investigación de algunos relatos que cuadraban. Para ello, ha echado mano de la hemeroteca y ha descubierto un dato revelador que podría poner en entredicho todo el discurso que defiende Mar Flores a lo largo de sus memorias. Y es que la modelo siempre ha asegurado que nunca ha estado con Alessandro Lequio y Fernando Fernández Tapias a la vez, pero ¿qué ha descubierto el programa al respecto?

"Este dato revelador contradice por completo el testimonio de Mar Flores" asegura Kiti Gordillo. Mar concede una entrevista a la revista 'Blanco y negro' en el mes de enero del año 1997 en la que dice "quiero ser feliz, quiero formar una familia y tener una hija". Aquí habla de Fernández Tapias y, solo un mes después, se hicieron las polémicas fotos de Mar y Lequio en Roma y que hicieron saltar todo por los aires.

Por otro lado, Mar Flores habla de la figura del sereno, la cual estuvo presente en las calles de España mucho antes de que sucediera todo lo que cuenta en sus memorias. Por si esto fuera poco, Cayetano Martínez de Irujo también ha desmentido a la propia Mar Flores, quien dijo que "vivía de una pensión mínima que le pasaba su madre". "No es verdad que me ayudara económicamente. Los dos años que estuvimos me costaron más que cinco años con alguna otra novia", fueron sus palabras para desmentirla.

Las "artimañas" de Mar Flores para aparecer en las portadas de las revistas

Además, hay más información relativa a Mar Flores. Kiti Gordillo asegura que hay varios paparazzis que se han puesto en contacto con el programa presentado por Emma García para destapar las "artimañas de Mar Flores para aparecer en portadas aparentando no saber que estaban los fotógrafos y donde quería filtrar determinados momentos de su vida, bien relaciones o bien otros momentos que a ella le interesaría mostrar, pero no abiertamente, aparentemente como si fuera robado".