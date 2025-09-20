El desagradable enfrentamiento entre Kike Calleja y Miguel Frigenti: "Tienes veneno dentro"

Fiesta 20 SEP 2025 - 19:16h.

Miguel Frigenti fue uno de los colaboradores más críticos con el concurso de Kike Calleja, y también con su defensora, su mujer

Kike, que no pensaba quedarse callado, reaccionaba a los ataques: "No se te ocurra hablar de mi mujer"

El paso de Kike Calleja por 'Supervivientes All Stars' ha llegado a su fin. El colaborador, pese a que partía hacia Honduras con la mayor de las ilusiones, se convertía en el primer expulsado del reality y sus compañeros de 'Fiesta' le han recibido con los brazos abiertos, todos menos uno.

Miguel Frigenti, durante el tiempo que ha durado el concurso de Kike, se ha mostrado muy crítico con su concurso y hoy se ha visto las caras con él: "Seguro que si hacen un 'Supervivientes All fracasados' seguramente que te llamarán y yo me ofrezco voluntario para defenderte en las galas, para que no te echen el primero".

Kike Calleja sale en defensa de su mujer

Kike, lejos de tomarse el comentario de Miguel Frigenti con humor, ha reaccionado con dureza:

"Me pareces un odiador profesional, yo nunca te he tenido como buena persona porque has traicionado a todos tus amigos. Te voy a decir que cuando has hablado de mi defensora, de mi mujer, yo te pediría que los dardos a mí, a mi mujer la dejamos a un lado. Dices que yo no valgo como concursante de realities, pero tú no vales como colaborador del corazón porque nunca traes una puñetera exclusiva. Tienes veneno en la sangre y muchos complejos".

Tras estas palabras el plató de 'Fiesta se caía en aplausos. Miguel, que está acostumbrado a torear temporales, respondía a Kike Calleja:

"Yo no tengo ningún complejo y no voy a entrar en tu juego. Yo fui la primera persona que censuré a Noel por llamarte gordito, así que no te pases de listo. Yo comento realities y he comentado corazón durante cinco años, así que te pido por favor que no me faltes al respeto metiéndote con mi trabajo".