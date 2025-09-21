Nika denuncia el acoso sexual que sufrió por parte de un productor musical: "Se aprovechó de mi mal momento"

Fiesta 21 SEP 2025 - 17:23h.

Nika, concursante de 'OT2', ha visitado 'Fiesta' para narrar uno de los momentos más complicados de su vida

Pablo López posa junto a Laura Rubio tras casarse en Cádiz: "Estamos muy agradecidos"

Compartir







A Nika la conocimos durante su paso por 'OT 2', el concurso musical que encumbró a grandes artistas como David Bisbal, Edurne o más recientemente a Aitana y Lola Índigo. Pese a que el programa supuso un grandísimo trampolín para muchos de ellos, no tardaron en darse cuenta de que para algunos de ellos la industria musical era una auténtica selva.

Nika fue una de ellas. En varias ocasiones la artista ya ha comentado lo cruel que ha sido la industria musical con ella y ahora visita 'Fiesta' para compartir con Emma García y con la audiencia del programa el que sin duda fue el peor momento de su vida:

"Cuando era más joven y empecé en la industria yo era mucho más radical, si veía algo que no me gustaba era tajante. Pero en los últimos años de mi vida han pasado cosas graves que me han hecho pasar por un estado de angustia, estaba desamparada en un momento en el que tenía que renacer de nuevo. Acababa de separarme, mi madre había fallecido... y no entiendo cómo puede haber gente que se aproveche de esa situación. Cuando empecé a sacar la cabeza comenzaron a llegar a mi vida productores y otras personas impresentables que me colocaron en situaciones muy complicadas".

Para ayudarle a explicar lo que le había sucedido, Emma García lanzaba una frase lapidaria: "Que puedas estar necesitada de trabajar no significa que por ello tengas que acostarte con nadie".

Nika presenta su último single en 'Fiesta'

'Susi Okama' es la canción en la que Nika ha volcado sus emociones y en la que, con la ayuda de Alberto de Miss Cafeína, ha denunciado la situación que viven muchas mujeres dentro no solo de la industria musical, si no es otros muchos escenarios profesionales.