Laura Matamoros se derrumba al hablar de su madre: "Ella ha pasado por mucho"

La creadora de contenido se ha sincerado en el programa de Mediaset Infinity sobre la relación que mantiene con su progenitora, Marián Flores

Laura Matamoros Flores ha vivido siempre rodeada de exposición mediática, aunque en el caso de su madre, Marián Flores, la realidad ha sido distinta.

Recordada por haber sido azafata del programa 'Un, dos, tres...' en los años setenta, se ha mantenido en un discreto segundo plano, alejada de los focos, de la televisión y las redes sociales.

Una discreción que rompió en su aparición pública en 2017, cuando sorprendió a todos asistiendo a la final de 'Supervivientes' para apoyar a su hija Laura.

"No me lo esperaba, me emociono al recordarlo, porque conozco muy bien a mi madre, sé cómo es, y sé que no quería volver a aparecer en televisión. No sé cómo lo hicieron, pero la convencieron", ha aseverado ahora entre lágrimas Laura, protagonista del último episodio de 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity. "Fíjate, lo que hace una madre", ha añadido.

La influencer, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, se ha derrumbado al hablar sobre la relación que mantiene con su progenitora y sobre la vida que ha llevado.

"Ella ha pasado por mucho, exponer su vida privada lo ha llevado muy mal. Mi madre siempre ha cuidado mucho de su vida personal, y que se exponga la de sus hijos y su vida sin quererlo, pues entiendo que lo haya pasado mal", ha narrado.

Laura cree que su madre no conoce "la magnitud de lo que la quiero y el cariño que la tengo". "Yo la digo mucho que la quiero, pero tenemos unos caracteres muy complicados y mi madre, como buena madre, es muy protectora ,y yo soy muy despegada", ha confesado.

A sus 69 años, la hermana de la mediática Mar Flores ha mantenido siempre un perfil bajo. De hecho, sus hijos, Lucía, Diego, Laura e Irene, apenas muestran fotografías de ella en sus redes sociales, cumpliendo así el deseo de Marián de que su imagen no sea pública.