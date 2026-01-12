Sus padres fueron los que encontraron al menor en su domicilio y comunicaron la noticia

Muere el torero Rafael de Paula, a los 85 años: su trayectoria, su procesamiento por intento de asesinato a un futbolista y su retiro

Compartir







Nicolás Cubero, un joven novillero de 17 años, ha muerto de forma repentina este domingo. Sus padres fueron los que encontraron al menor en su domicilio y comunicaron la noticia. La escuela taurina 'El Juli', donde se formaba para ser torero, ha llorado su repentino fallecimiento, según informa 'Hola!'.

"Era de los chicos más constantes, de los que más ilusión y compromiso tenían", ha destacado Ángel Gómez Escorial, profesor de la escuela. "Era muy aplicado también fuera del ruedo. Estudiaba y se lo tomaba todo muy en serio. Su prioridad era el toreo, pero tenía los pies en el suelo", ha añadido en el portal taurino 'Cultoro'.

PUEDE INTERESARTE Luto en el mundo del toro: muere Pepe Luis Vázquez Silva a los 67 años

Se desconocen las causas de su muerte

Nicolás Cubero había participado en una jornada de campo, en el certamen Maletilla de Plata que se celebraba en la ganadería Caras Blancas, un día antes de su muerte. La ganadería ha querido rendirle un último homenaje y le han puesto 'Cubera' a la última vaca que toreó.

De momento, se desconocen las causas de su muerte y se espera a que la autopsia revele más detalles. Las escuelas taurinas han mostrado sus condolencias por su muerte. "Nos sumamos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros. Nuestro apoyo y abrazo, a su Escuela Taurina de El Juli, estamos con vosotros en estos duros momentos. Descansa en paz, torero", señala la Escuela Yiyo.

PUEDE INTERESARTE El joven de 20 años y la menor hallados muertos en Logroño mantendrían una relación: la familia de ella no la aprobaba

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Sin palabras ante la terrible e inesperada noticia", afirma la Plaza de Toros de las Ventas

"Hoy el mundo del toro está con una tristeza profunda. Nos deja de forma repentina un novillero lleno de ilusión, entrega y sueños por cumplir. Acompañamos en el dolor a su familia, a sus compañeros y a todos los que compartieron con él el camino y la pasión por el toreo. Que descanse en paz. Su recuerdo quedará para siempre en la memoria de la afición", explica la escuela.

La Plaza de Toros de las Ventas ha compartido un mensaje para unirse al dolor de su trágica muerte: "Sin palabras ante la terrible e inesperada noticia del fallecimiento del joven Nicolás Cubero. Nos unimos al dolor de sus familiares, amigos y compañeros de la Escuela taurina de El Juli en estos duros momentos".