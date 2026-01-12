Alerta por la desaparición de Estefany, una niña de 8 años, en Zaragoza

La Policía Nacional trata de localizar a Estefany H. V., que está en paradero desconocido desde este sábado 10 de enero.

Las fuerzas de seguridad mantienen activado un dispositivo de búsqueda en Zaragoza para localizar a Estefany H. V., una menor de 8 años cuya desaparición fue comunicada el pasado sábado, según la información difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes). La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha dado prioridad al caso debido a la edad de la niña, como suele suceder en estos casos.

La menor nació el 25 de junio de 2017, mide 1,35 metros, pesa 32 kilos, tiene el cabello castaño y los ojos castaños. Según los datos facilitados, podría vestir abrigo negro en el momento de su desaparición. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se perdió su rastro, más allá de que se le perdió la pista hace tres días, el 10 de enero.

Desde Policía Nacional se ha puesto en marcha el protocolo habitual de búsqueda de personas desaparecidas, con especial atención al tratarse de una menor de edad. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda resultar útil para su localización.

Desde el Cndes y las fuerzas de seguridad se recuerda que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave. Ante cualquier información sobre el paradero de la menor, se ruega contactar de inmediato con Policía Nacional (091) o a través del 112.