Lidia González 22 SEP 2025 - 17:03h.

La colaboradora de ‘De viernes’ escribió a su amiga, Nagore Robles, tras descubrir su ruptura con Carla Flila

Lydia Lozano confiesa si le gustaría hacer una docuserie sobre su vida

Compartir







Lydia Lozano ha visitado el plató de ‘En todas las salsas’ para comentar todas las novedades de los influencers de este verano y esto incluye a una persona muy cercana a ella. Después de desvelar la actitud de Georgina Rodríguez durante la grabación de su documental, la colaboradora de ‘De viernes’ habla sobre su conversación con Nagore Robles tras su ruptura con Carla Flila. La presentadora de televisión y la creadora de contenido sorprendían a todos sus seguidores con esta noticia que el videopodcast no ha dudado en poner sobre la mesa en el estreno de su nueva temporada. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

“Nagore es maravillosa, me encanta cortar con una ex y poner cosas tan bonitas”, asegura la periodista al hablar de las palabras que le ha dedicado su amiga a la que fuera su pareja mediante las redes sociales. Al igual que ocurrió con todos sus seguidores, la colaboradora de televisión se llevó una gran sorpresa al conocer que su relación se había acabado, por lo que no dudó en ponerse en contacto con ella: “Le dije que lo sentía mucho, con lo maravillosa que había sido esta relación…”, asegura Lydia Lozano en el programa 85 de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez desvela en qué punto está su relación con Mario González

“Me escribió unas cosas de ella… ¡qué bonito!”, explica la colaboradora de televisión a los compañeros del videopodcast. La periodista tiene una estrecha relación con Nagore Robles y quería saber, de primera mano, cómo se encontraba su amiga en este momento personal que está atravesando. “Ella no tiene problema”, afirma.

Programa completo: Los motivos tras la ruptura de Carla Flila y Nagore Robles

PUEDE INTERESARTE El dineral que podría ganar Plex al mes

El fin de la relación de Carla Flila y Nagore Robles ha sido una de las noticas más inesperadas del verano, ya que parecía que su vínculo iba viento en popa; sin embargo, hay algunas circunstancias que habrían desencadenado este final. Anna Gurguí ha sido la encargada de desvelar los motivos que se esconderían tras la ruptura de la pareja.

Lydia Lozano llega pisando fuerte al primer programa de la nueva temporada de ‘En todas las salsas’ para hablar de todo y de todos, tras todas las noticias que han ocurrido en el verano relacionadas con el panorama de los influencers. La colaboradora de televisión ha opinado sobre la crisis de Claudia y Mario, el romance de Aitana y Plex o la verdadera cara de Georgina Rodríguez. Además, desvela si va a hacerse un cambio de look y dejar atrás su melena rubia. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!