Natalia Sette 23 SEP 2025 - 18:23h.

Fabiana Sevillano ya tiene fecha de regreso al ojo público tras las numeros polémicas en las que se ha visto envuelta

Lola Lolita se posiciona públicamente con Sofía Surferss tras su conflicto con Fabiana Sevillano

Fabiana Sevillano lleva varias semanas en el foco mediático y no por algo bueno. Tras confirmar su ruptura con Pablo Vera, la famosa influencer se ha visto envuelta en numerosas polémicas que han podido con ella. Más de dos años después desde que comenzó a subir videos a Tiktok, Fabiana comunicaba hace unos días a todos sus seguidores que se iba debido al ‘hate’. En el plató de ‘En todas las salsas’ se desvela ahora cuándo será la reaparición pública de la tiktoker y el motivo de su regreso.

La sevillana más famosa de Tik Tok no está pasando por su mejor momento. Tras verse implicada en una polémica con Lola Lolita y Sofía Surfers, los comentarios de ‘hate’ hacia ella aumentaron considerablemente. Sin embargo, no fue hasta que salió a la luz unas declaraciones de Fabiana sobre la posible relación entre Pablo Vera, su expareja , y Clers que todo saltó por los aires. “Estaba completamente destrozada”, comenta Pedro Jota refiriéndose al estado anímico de Fabiana durante una entrevista que le hizo en junio.

La oleada de comentarios negativos ha sido demasiado para ella y ha decidido hace tan solo unos días abandonar todas sus redes sociales. Ahora, Jhon Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’, desvela la fecha de su regreso y el motivo del mismo. Antes de confesar esta información, el periodista dedica unos segundos a pedir perdón a la sevillana, pues fue su entrevista la que provocó el último aluvión de comentarios. “Desde aquí te pido disculpas”, dice sincero Jhon.

Jhon Kha tiene información de primera mano que acaba con la incertidumbre de saber cuándo regresará Fabiana Sevillano al escenario público. Es la primera vez en más de dos años que la sevillana se va de las redes sociales, dejando a todos sus seguidores muy tristes con su partida. “Va a volver pronto”, asegura Jhon y entra en más detalles sobre cuándo será. Además, ha podido enterarse de por qué debe dejar atrás su retiro y volver a la carga.

Como siempre, el videopodcast de ‘En todas las salsas’, viene cargado de los últimos salseos. Tras desvelar cuándo volverá Fabiana Sevillano a la esfera pública, los colaboradores cuentan todos los detalles del origen del romance entre Clers y Pablo Vera. Además, Fati Vázquez desvela todos los detalles de su relación con Lamine Yamal por primera vez desde que su relación se hizo pública ¡No te pierdas nada!