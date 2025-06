Lara Guerra 18 JUN 2025 - 11:00h.

'En todas las salsas' ha podido hablar en exclusiva con Fabiana Sevillano sobre su ruptura con Pablo Vera y confirma si tiene el corazón abierto a un nuevo amor

Los numerosos rumores sobre una posible ruptura entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera incendiaron las redes sociales. Los tiktokers dejaron de subir contenido juntos desde antes de la Feria de Sevilla, sin embargo, se han demostrado en numerosas ocasiones el cariño que se tienen. En el último episodio de 'En todas las salsas' hemos podido hablar con Fabiana, quien ha desvelado más detalles sobre su distanciamiento con Pablo y confiesa cómo se encuentra en estos momentos.

La influencer saltó a la fama a través de la plataforma de Tiktok en la que enseñaba a sus seguidores a bailar sevillanas y en el caso de Pablo Vera, destacó a través de su contenido cómico. Ambos comenzaron a subir vídeos juntos donde avivaron los rumores sobre una posible relación, algo que nunca confirmaron realmente.

Sin embargo, desde antes de la Feria de Sevilla, la pareja dejó de subir contenido juntos y esto alertó a todos sus seguidores; a partir de este momento se habló sobre una posible ruptura. Pese a esto, hemos podido ver cómo ambos se ponen mensajes de apoyo a través de las redes sociales y se siguen demostrando el cariño que se tienen. Ahora, 'En todas las salsas' ha podido hablar con Fabiana Sevillano en exclusiva desde el 'Lola Lolita Land'.

Asimismo, la creadora de contenido se ha abierto en canal al explicar cómo se siente en este punto de su vida y ha confirmado al programa su ruptura con Pablo Vera: "Ya no estamos juntos, cada uno va por un camino diferente". Y como no era menos, la reportera de 'En todas las salsas' no ha dudado en preguntarle si tiene el corazón abierto a un nuevo amor o si ya tiene alguna ilusión. ¡Dale play al vídeo para conocer la respuesta!

Programa completo: Fabiana Sevillano se abre en canal y confirma su ruptura con Pablo Vera

'En todas las salsas' llega con otro programa lleno del mejor salseo. El equipo del programa ha podido hablar con influencers como Fabiana Sevillano, la cual ha confirmado su ruptura con Pablo Vera o con Violeta Mangriñán, quien ha desvelado si le gustaría que sus hijas se convirtieran en influencers y dado más detalles sobre su nueva casa. Por otro lado, el videopodcast recibe a Oriana Marzorli, quien no ha dudado en mojarse para opinar de todas las polémicas actuales.