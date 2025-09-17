Equipo mtmad 17 SEP 2025 - 13:40h.

La anfitriona del 'Lola Lolita Land' finalmente desvela su postura en el conflicto entre su hermana, Sofía Surferss, y Fabiana Sevillano

Lola Lolita se sincera sobre su última polémica y su futuro profesional

¡Nueva temporada de ‘En todas las salsas’! El videopodcast más ‘salseante’ regresa echando fuego después de su descanso veraniego. Los colaboradores, en compañía de Lydia Lozano como invitada , traen los cotilleos más virales de los últimos meses. Entre ellos el triángulo amoroso que ha acaparado las redes durante el verano y que tiene como protagonistas a Fabiana Sevillano y Sofía Surferss. Tiempo después de la polémica, Lola Lolita finalmente se posiciona públicamente en el conflicto entre su hermana, Sofía, y la influencer sevillana. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Hace unos meses, Fabiana confirmaba su ruptura con Pablo Vera tras una larga relación que estuvo siempre en el foco mediático, a pesar de que nunca la confirmaran de manera oficial. Ya en una nueva etapa de soltería, Fabiana tuvo un acercamiento con el exnovio de Sofía Surferss, lo que desató una monumental polémica pública entre las creadoras de contenido. La influencer de Sevilla respondió a las numerosas indirectas de la alicantina con un extenso vídeo, en el que explicaba que su amistad era con su hermana Lola, no con ella.

Encontrándose en medio del ‘salseo’, Lola Lolita no ha querido pronunciarse sobre el conflicto hasta ahora. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ llegan con los últimos detalles sobre la polémica más viral del verano y aseguran que la anfitriona del ‘Lola Lolita Land’ ha dado ‘like’ a un comentario que desvela su postura. Los presentes en el plató tienen opiniones muy dispares sobre el enfrentamiento y comienzan un avivado debate sobre el tema. “Lola decía “cuidado con el hate”, pues no alimentes esto”, comentan sobre su reciente posicionamiento en redes. ¡Haz click y no te pierdas nada!

Aprovechando el caldeado conflicto que tuvo lugar entre Fabiana Sevillano y Sofía Surferss, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten sobre el protagonismo que cobran las redes sociales en este tipo de polémicas. “Sofía se entera y empieza a lanzar indirectas por TikTok”, explican sobre el origen del enfrentamiento entre las influencers. Lydia Lozano interviene en la conversación con una opinión muy clara sobre el tema. “¿Por qué no la llamas por teléfono y le dices de todo?”, declara la colaboradora de ‘De viernes’. ¡No te pierdas sus declaraciones!

El nuevo programa del videopodcast llega después de un largo verano rebosando de cotilleos. Los presentes en el plató repasan todos los conflictos virales de los últimos meses en compañía de Lydia Lozano, que confiesa si le gustaría que hicieran una docuserie de su vida. Además, hablan sobre los mensajes que Nagore Robles mandó a la colaboradora de ‘De viernes’ tras su ruptura con Carla Flila y se desvela todo sobre la discusión entre Anita y Montoya. ¡Entérate de todos los ‘salseos’ del momento dándole play al programa completo!