Fernán Martínez deja a todos boquiabiertos contando anécdotas y secretos del cantante en 'El tiempo justo'

Julio Iglesias se retira de los escenarios: "Sus problemas de movilidad van en aumento"

‘El tiempo justo’ entrevistaba en directo a Fernán Martínez, exmánager y confidente de Julio Iglesias. El plató se quedó en silencio cuando Fernán reveló que el supuesto accidente de tráfico que dejó al cantante postrado en una cama durante meses fue, en realidad, parte de una construcción de su personaje:

“Julio se inventó ese cuento. Nunca iba en ese coche descapotable con una chica. Lo que tuvo fue un tumor en la quinta vértebra. El doctor Urquiza lo operó de urgencia. Si no lo hubieran hecho, jamás habría vuelto a caminar”.

Fernán añadió que en aquellos días el verdadero sostén de Julio fue su padre, el doctor Iglesias, quien “pasaba las noches a su lado” mientras se recuperaba.

Una relación tensa con Enrique Iglesias

El exmánager también habló de la complicada relación entre Julio y su hijo Enrique: “Cuando lancé a Enrique como cantante, me prohibía decir que era hijo de Julio. Durante seis meses lo presenté como Enrique Martínez. No quería cargar con el apellido. Su relación con Julio es tensa, distante, más por parte de Enrique que de Julio”.

Fernán recordó incluso un episodio en el que Julio llegó a recriminar a su hijo su negativa a usar el apellido Iglesias, temiendo que dañara su propia imagen.

Anécdotas de un mito

Entre carcajadas y asombro, Fernán desveló momentos íntimos que pintan a un Julio Iglesias obsesionado con la competencia y la imagen: desde perseguir gatos en un parque para “fastidiar” a su perro Hey, hasta cenas en Roma donde confesaba a su mánager que no se consideraba guapo y que su trabajo era hacerle parecer el más atractivo.

También contó un episodio surrealista y muy gracioso en alta mar: “Íbamos en un barco cuando sonó por radio: ‘Fortuna llamando a Icán, es su majestad’. Era el rey. Julio dijo: ‘No contestéis. Ese viene detrás de las chavalas’. Y no contestamos”.

Una serie sobre la vida del cantante

Martínez confirmó que Netflix prepara una serie sobre la vida del cantante, por la que Julio habría recibido una cifra millonaria. El gran reto: encontrar al actor que lo interprete en sus distintas etapas.

Fernán lanzó una propuesta sorprendente: “El mejor sería Rodrigo Iglesias, su hijo con Miranda. Guapo, canta, tiene talento… sería perfecto para encarnar a Julio joven y atraer al público nuevo”.

El programa cerró con un mensaje de Joaquín Prat: “Gracias, Fernán, por este regalo en el 82 cumpleaños de Julio. Nos has dejado boquiabiertos con las verdades y las leyendas de un artista irrepetible”.