Mientras Anabel Pantoja disfruta de su nueva vida en Madrid, su pareja, David, atraviesa un momento de incomodidad personal y familiar

Leticia Requejo desvela si Isabel Pantoja vio la actuación de Anabel en ‘Bailando con las estrellas'

Leticia Requejo fue clara en ‘El tiempo justo’: la vida en Madrid ilusiona a Anabel, pero no tanto a David. El fisioterapeuta mantiene su rutina laboral en Córdoba de lunes a jueves y, en lugar de regresar a Canarias los fines de semana, viaja a la capital para estar con su pareja y la hija que tienen en común.

El problema, según contó Requejo, es que David “no encaja en el estilo de vida de Anabel, rodeada de amigos y de personajes del mundo influencer”.

Además, su intento por trasladar su carrera como fisioterapeuta a Madrid no ha dado frutos, lo que refuerza sus planes de futuro en Córdoba, donde ha ampliado contrato y sopesa invertir en la clínica en la que trabaja.

El peso de la familia Pantoja

A la falta de adaptación se suma un obstáculo mayor: la tensión con la madre de Anabel, Merche. Según explicó Requejo, la relación entre ambos “no fluye” y sus coincidencias en Madrid han sido incómodas. “No hay comunicación y eso pasa factura en la pareja”, apuntó la periodista.

El distanciamiento no se limita a Merche. También Isabel Pantoja mantiene frialdad con David, a quien responsabilizan de que Anabel se viera salpicada en un proceso judicial. “Eso no se lo han perdonado”, recordó Leticia.

Una convivencia difícil

La periodista subrayó que la pareja comparte un apartamento muy pequeño en Madrid, lo que convierte cualquier roce en un conflicto mayor, sobre todo cuando coinciden varios miembros de la familia. “David no se siente cómodo ni en el entorno de amistades de Anabel ni en su vida de exposición pública”, concluyó Requejo.