Un promotor acusa a Lucas de deberle 360.000 euros: Así ha reaccionado ante los medios el cantante a la noticia

La reflexión de Joaquín Prat tras la confesión más dura de Lucas, de 'Andy y Lucas': “Aunque parezca egoísta…”

Lucas, el 50% del dúo musical, continúa en el centro de la polémica. En esta ocasión porque, cuando un promotor le pide 360.000 euros por haber participado en su última gira 'Nuestros últimos acordes' y no haber cobrado. Unas declaraciones que le han hecho estallar y asegurar que va a contrademandar y pedir un millón de euros, tal y como muestra el equipo de 'El tiempo justo'

La indignación del cantante

"¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, a mí qué me está contando de deudas si he vendido tres millones de discos y voy al día con Haciendo y con todo", respondía al reportero tras ser preguntado sobre el tema.

Esta mañana del 23 de septiembre se descubría que, a pocos conciertos de terminar su gira, el cantante tendría que hacer frente a una supuesta deuda. "Quiere sacar tajada de algo que no ha hecho nada", justificaba Lucas a la prensa. Esta persona hace un año y medio teníamos vendido el Wizink, el Palau Sant Jordi… y nos dice 'Tío, yo tengo un tipo que os puede llevar la gira’. Le dije 'Vente para acá y así lo conozco'", cuenta. Es en su casa donde, asegura, llegan a un acuerdo sin firmar nada: "Faltando 30 días para el Wizink me dejó tirado porque sabía lo pesado que era con el teléfono, entonces ese tipo se va del barco".

De esto hace un año y medio, siendo ahora cuando le llega a Lucas un burofax: "El tío está colgado, me pone que le de 360.000 euros". Sin embargo, esto no va a quedar así: "El titular va a ser 'Lucas denuncia a un tipo en Barcelona por un millón y medio de euros por calumnias y demás'"

Aunque este tipo de noticias están tratando de enturbiar el fin de la carrera de uno de los dúos musicales más icónicos de los 2000, el cantante trata de quedarse con el cariño de sus fans hasta el final.