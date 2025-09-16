Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El icónico actor y ganador de un Óscar ha fallecido en la madrugada del martes en su casa de Utah

La muerte de su hijo Jamie, el "doloroso" golpe al que se enfrentó Robert Redford antes de fallecer

Compartir







El mundo del cine y la cultura ha perdido este martes 16 de septiembre a una de sus figuras más emblemáticas. Charles Robert Redford Jr., conocido simplemente como Robert Redford, ha fallecido en su casa de Utah a los 89 años.

Así lo ha confirmado Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PM y su representante. Tal y como ha informado 'The New York Times', el icónico actor ha perdido la vida mientras dormía. "Cuando me vaya, lo haré en silencio", llegó a afirmar en una entrevista.

PUEDE INTERESARTE Robert Redford, el hijo del lechero que superó su alcoholismo y llegó a presidente de Hollywood

Sus primeros trabajos fueron en teatro y televisión, dando luego el salto al cine con pequeños papeles. Fue precisamente esa combinación de belleza, carisma y compromiso la que lo convirtió pronto en protagonista indiscutible de Hollywood en las décadas de los 60 y 70.

PUEDE INTERESARTE La única condición que puso Robert Redford para volver a actuar después de seis años retirado

Redford es conocido por películas que ya forman parte del canon: compartió pantalla con Paul Newman en 'Dos hombres y un destino' y en 'El golpe' y protagonizó 'Propuesta indecente', 'Todos los hombres del presidente', 'Memorias de África' y 'El gran Gatsby', siendo algunos de los títulos que lo consagraron.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como director, su obra más reconocida fue 'Gente corriente', con la que ganó el Óscar al Mejor Director, y dirigió películas como 'El río de la vida' y 'El hombre que susurraba a los caballos'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También fue productor y mentor, así como figura clave en el cine independiente: fundó el Sundance Film Festival, convertido con los años en un referente mundial para cineastas emergentes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A lo largo de su vida recibió numerosos premios: un Óscar, un BAFTA, varios Globos de Oro, y galardones honoríficos como el Cecil B. DeMille Award, el SAG Life Achievement y el Premio Honorario de la Academia, entre otros. Anunció su retiro de la industria en 2018.

Desde entonces, sólo ha aparecido en la gran pantalla en dos ocasiones: en 'Avengers: Endgame' y en 'The Old Man & the Gun', siendo esta su última aparición cinematográfica. Desde entonces, vivió discretamente en su rancho de Utah.

En cuanto a su vida privada, se casó en 1958 con Lola Van Wagenen -de quien se divorció en 1985- y juntos tuvieron cuatro hijos: Scott Anthony, Shauna Jean, David James, y Amy Hart. Scott murió siendo bebé a causa del síndrome de muerte súbita infantil, una dura pérdida a la que tuvo que hacer frente, aunque no fue la única. David James falleció en 2020.

En 2009, la leyenda del cine contrajo matrimonio con Sibylle Szaggars, artista alemana, con quien había convivido durante muchos años.