Kim Kardashian confiesa cómo ha sido su vida tras su divorcio con Kanye West y cómo ha conseguido ganar confianza en sí misma

Kim Kardashian ha lanzado ciertos dardos a su exmarido Kanye West y ha hablado sobre la confianza que ganó en sí misma después de atravesar una de las etapas más duras de su vida al divorciarse del artista. En un artículo para la portada que protagonizó en la revista francesa ‘Vogue’ habló del cambio de su vida a partir de los 40 años y cómo consiguió ser más segura y quitarse ciertos complejos que le preocupaban relacionados con el paso del tiempo. Confesó que Kris Jenner fue quien le dio un gran consejo: “los próximos años serían los mejores de tu vida”.

Tras siete años de matrimonio y muchos meses de especulaciones sobre la separación de la influencer y el cantante, finalmente la pareja dio el paso en 2021. Un año antes, Kim Kardashian cumplió 40 años, una etapa de su vida que le preocupaba y que sin duda comenzó con muchos cambios: “Solo en estos tres o cuatro últimos años he ganado esta seguridad”.

Aunque no han sido unos años fáciles para Kim por su guerra con Kanye West o el inicio del juicio por el traumático robo que sufrió, aún así asegura que todo ello le ha hecho ganar mucha confianza en sí misma. “Antes necesitaba consultar todo con alguien antes de tomar una decisión. Es una locura depender tanto de las opiniones de los demás”.

Una guerra abierta con Kanye West

Una de las personas que más le apoyaron y le hicieron cambiar su mentalidad fue el exdirector artístico de Balenciaga, Demma. “Creo que fue con Demma cuando las cosas realmente cambiaron. A él no le importa lo que piense la gente, así que decidí hacer lo mismo”.

Hace unos meses que la empresaria decidió emprender acciones legales con su expareja a raíz de una canción que hizo el rapero con Sean ‘Diddy’ Combs, su hijo King Combs, la artista Jasmine Williams y su propia hija Nort West. Una colaboración que no sentó del todo bien a la influencer y por la que decidió tratar de evitar que la canción saliese a la luz.

Por su parte, West reclamó que tanto su exmujer como toda la familia Kardashian estaban tratando de separarle de su hija. Aunque la primogénita ha decidido seguir con su carrera musical continuando los pasos de su padre, North está muy unida a su madre, con la que comparte viajes incluso cuenta en TikTok en la que suben vídeos juntas.