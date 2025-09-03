Celia Molina 03 SEP 2025 - 15:45h.

North West, de 12 años, paseó con su madre por Roma con una minifalda negra, un corpiño, botas y un piercing en el dedo corazón

A finales de agosto, Kim Kardashian y su hija mayor, North West, de 12 años, fruto de su matrimonio con el rapero Kayne West, fueron fotografiadas paseando juntas por la ciudad de Roma. A todos los seguidores de la influencer les llamó poderosamente la atención la atrevida vestimenta de la niña, que parecía "mucho mayor" y hasta más alta que su propia madre. North, a la que solemos ver con un aspecto más aniñado y dulce, se dejó ver con una larga melena de color azul, recogida en dos coletas, una minifalda negra y un corpiño combinado con botas altas; un look que para muchos es "inapropiado para su edad".

Sin embargo, su ropa no es lo que más ha escandalizado a los usuarios de las redes sociales. Los más perspicaces se han dado cuenta también de que North lleva un piercing dérmico en la parte inferior del dedo corazón, algo por lo que han criticado la permisividad de su madre. Un piercing dérmico, también conocido como microdermal o implante dérmico, es una modificación corporal que consiste en insertar un ancla de titanio debajo de la piel, a la cual se enrosca una joya visible y decorativa.

"¿Quién deja que su hija de 12 años se haga piercings?"

Son más 'complicados' que los piercing normales, que atraviesan la piel, pero no se quedan por debajo de la misma. Por ello, muchos de sus fans - además de alertar de que el dedo estaba rojo y North podría tener "una infección" - han mostrado su desacuerdo en la nube: "¿Quién demonios deja que su hija de 12 años se haga piercings? ¿Y quién demonios le hace piercings a una niña de 12 años? Mi hija ni siquiera se perforó las orejas a los 12", ha escrito uno de ellos. "Tiene 12 años. ¡¿Qué demonios hace Kim?!", ha dicho otro, como reflejo del efecto que este elemento decorativo ha causado en la opinión pública.

Hace justo seis años, tanto madre como hija fueron protagonistas de una polémica similar. La propia Kim Kardashian publicó en sus redes sociales un reportaje fotográfico en el que aparecía con North West cuando ésta apenas tenía 6 años. En las imágenes, la niña llevaba un piercing de aro en la nariz, por lo que la estrella de la televisión americana fue duramente criticada. Kim aclaró que se trataba de un piercing falso, que su hija se había puesto para la sesión de fotos. Esta vez, se aprecia que el piercing es verdadero y que North se lo ha hecho con la aprobación de su madre. Pero, por el momento, ninguna de ellas se ha pronunciado al respecto.