La actriz británica, de 84 años, padece estenosis espinal, una enfermedad que estrecha los espacios de su columna vertebral

El declive de una de las actrices de 'Harry Potter': "Probablemente muera en menos de cinco o seis años"

Aunque no es una de las actrices principales de la saga 'Harry Potter', todos los fans recordarán a Pomona Sprout, la profesora experta en mandragoras de 'Hogwarts' que salvó la vida de los magos petrificados en la película 'Harry Potter y la Cámara Secreta'. Más tarde volvió a aparecer en 'Las Reliquias de la Muerte', siendo un importante personaje dentro del mundo mágico. Por ello, son tan relevantes sus últimas declaraciones sobre su estado de salud, que se complica con el paso de los años.

Margolyes, además de haberse sometido en 2023 a una cirugía cardíaca mayor, sufre estenosis espinal, una condición que estrecha los espacios en la columna vertebral, comprimiendo los nervios y limitando la movilidad. Por ello, se mueve ya en silla de ruedas y fue muy sincera al asegurar en The Mirror que, probablemente, le queden "cinco o seis años de vida". Aunque su afección no causa directamente la muerte, sí que le afecta a su calidad de vida, debido a la parálisis y otros problemas derivados, como la incontinencia de la vejiga y de los intestinos.

"Pediría que me dejaran morir"

Algo de lo que también ha hablado en su última entrevista en el Daily Mail- a cuenta de la publicación de sus memorias - donde no ha mostrado ninguna reticencia a recibir la eutanasia para poner fin a su vida: "No quiero pasar por un periodo de dolor y vergüenza que se prolongue lentamente. Si un derrame cerebral me impidiera hablar, o me hiciera doblemente incontinente, o perdiera completamente la cabeza, pediría que me dejaran morir. Eso es porque quiero ser quien soy. No quiero ser menos de lo que puedo ser", ha dicho con firmeza.

En la misma declaración, también se ha mostrado "arrepentida" por no haber cuidado más su cuerpo cuando podía hacerlo:" He descuidado mi cuerpo. No lo he cuidado. Ahora tengo que caminar con un andador. Ojalá hubiera hecho ejercicio. Es una pérdida de tiempo espantosa, salvo por el hecho de que te mantiene en forma. Así que soy una tonta", afirma.

Además de actualizar su estado de salud, la actriz también ha hablado sobre su vida amorosa, cosa que raramente hace. Desde hace más de 60 años, Margoyles mantiene una relación a distancia con la profesora australiana Heather Sutherland, con la que espera poder vivir próximamente: "Es una mujer extraordinaria y brillante y cada conversación con ella es estimulante, sorprendente y divertida, aunque a veces también llena de ira, pero ella es mi persona y yo soy la suya, y deberíamos vivir juntas cuando seamos mayores. Espero poder vivir con ella hasta que nos muramos", ha concluido la actriz.