Celia Molina 02 SEP 2025 - 12:00h.

El actor Warwick Davis volverá a meterse en la piel del profesor Flitwick, maestro de Encantamientos y jefe de la Casa Ravenclaw

La nueva serie basada en las novelas de 'Harry Potter', que se estrenará en el año 2027, llegará con nuevas caras, que sustituirán a los actores que protagonizaron ya la exitosa saga cinematográfica en el pasado. Así, los nuevos niños protagonistas, serán Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, como Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente. Además de ellos, poco a poco, HBO ha ido dando a conocer los nombres de los actores que interpretarán cada papel, destacando el actor estadounidense John Lithgow, que dará vida al profesor y director de Hogwarts, Albus Dumbledore.

Sólo uno de ellos será rescatado de las películas y tendrá la fortuna de volver a meterse en uno de los papeles que interpretó para la saga mágica. Se trata de Warwick Davis, el mítico actor de 'Willow', que en el cine dio vida a dos de los personajes de la obra de J.K. Rowling: el profesor Flitwick y el duende Griphook. Davis apareció pues, como profesor de Encantamientos y jefe de la Casa Ravenclaw, en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' y, más tarde, como duende de Gringotts en varias de las películas finales.

Volverá a meterse en la piel del profesor Flitwick

Ahora, en la producción de HBO, volverá a meterse en la piel del profesor Flitwick, siendo el único actor 'repetidor' que volverá a participar en el set de rodaje. Tantos años después, Warwick Davis trabajará con otros actores que darán vida a sus compañeros de Hogwarts, como Paapa Essiedu, el nuevo Severus Snape, cuya elección no estuvo exenta de polémica. Sólo falta conocer quién interpretará al innombrable Voldemort, dato que todavía se desconoce. Los rumores apuntan a que podría ser encarnado Cillian Murphy, el aclamado protagonista de 'Oppenheimer', pero su participación aún no ha sido confirmada.

Aunque, cinematográficamente hablando, podría pensarse que ya está todo hecho sobre la historia que rodea a Harry Potter, la serie, que constará de diez temporadas y se alargará hasta el año 2037, promete dar una visión mucho más profunda de lo redactado por J.K. Rowling en sus libros. Así, tramas y personajes que no cupieron dentro de las películas, saldrán a la primera línea, completando las hazañas de los magos protagonistas. Ya se sabe que la primera temporada estará enteramente dedicada al primer libro, 'Harry Potter y la piedra filosofal' y que, de esta forma, cada una de las temporadas abordará cada uno de los libros correspondientes.