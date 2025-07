Inés Gutiérrez 10 JUL 2025 - 20:40h.

Emma Watson ha compaginado su carrera como actriz con su formación académica

La historia de amor y decepción de Emma Watson y Tom Felton tras 'Harry Potter'

MadridFormar parte de una de las sagas más destacadas para toda una generación es una fortuna y también una tarea que requiere cierta responsabilidad. Pocos sospechaban que al seleccionar a Emma Watson para interpretar a Hermione Granger en Harry Potter estaban escogiendo a la mejor opción posible (hasta el momento), porque ella tenía muchas características en común con su personaje, como la constancia, el esfuerzo o su pasión por aprender.

El cambio de Emma Watson: del cine a un doctorado de Filosofía en Oxford

Watson fue durante mucho tiempo la gran estrella dentro de la saga, por lo menos de los actores que tenían su gran oportunidad formando parte de Harry Potter y su universo. Demostró que quienes apostaron por escogerla no se equivocaban y que era más que capaz de dejar huella en el mundo de la interpretación.

Lo hizo con este personaje y también con varias de sus elecciones posteriores, como Las ventajas de ser un marginado, la versión de acción real de La Bella y la Bestia o Mujercitas. Sin embargo, por mucho que la interpretación haya sido su profesión mucho tiempo, sus inquietudes por seguir aprendiendo y creciendo intelectualmente siempre han estado ahí.

No es lo más frecuente, sobre todo si los intérpretes no tienen intención de abandonar su carrera en el mundo del cine, pero Emma no lo dudó y se tomó un tiempo alejada de las cámaras para estudiar una carrera universitaria. En 2009 comenzó su carrera de Literatura Inglesa en la Universidad Brown, que terminó en 2014.

Desde entonces ha pasado mucho tiempo, sus metas profesionales han sido varias. Dejó la interpretación durante un tiempo, volvió a ella, compaginó todo esto con su pasión por la lectura, fomentándola entre sus seguidores y formando un club de lectura desde el que potenciar libros con un punto de vista feminista. También diversificó sus proyectos fundando una empresa junto a su hermano.

De un tiempo a esta parte, sus proyectos cinematográficos parecen haber quedado en un segundo plano, una decisión completamente consciente por parte de la actriz y que tomó para poder alejarse un poco de todo lo que la industria conlleva. Centrada en su faceta más académica, en 2023 se matriculaba en la Universidad de Oxford para hacer un máster en Escritura Creativa.

Para Watson parece que nunca es suficiente, sus inquietudes y su necesidad por seguir aprendiendo no se apaga y por eso de nuevo ha querido centrarse en ello y hacer un doctorado en Filosofía, un proyecto de investigación que puede durar varios años, algo que para ella no parece ser condicionante, está dispuesta a volver a estudiar y a las aulas a sus 34 años, siempre que sea para hacer y aprender algo que le apasiona.

Una vez que finalice este proyecto lo hará como ‘doctora’, algo que sin duda será motivo de orgullo, tal y como le ha sucedido con todos sus logros anteriores. De hecho, cuando se graduó en 2014 compartió una fotografía con la toga y el birrete tradicionales.