27 SEP 2025 - 21:00h.

La carrera de Mengod comenzó a los 17 años, poniéndose al frete del programa infantil 'El Kiosko'

MadridDurante muchos años, Verónica Mengod fue un rostro habitual de la pequeña pantalla. Comenzó siendo muy joven, presentando un programa infantil, y pronto vio cómo se le presentaban oportunidades que no podía dejar pasar, y no lo hizo. Esto le llevó a trabajar junto a grandes nombres del medio, como Jesús Hermida, con quien compartió plató en Por la mañana, o como azafata en El precio justo, presentado por Joaquín Prat.

Sin embargo, tras muchos años, tomó la decisión de alejarse de la profesión que tantas alegrías le había dado desde El Kiosko, con 45 años decidió alejarse de la televisión y darle una oportunidad a otros proyectos. “Se perdió la magia, no porque yo formara una familia”, explicó durante una entrevista con Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles.

Una aclaración más que necesaria, porque para ella su familia ha sido siempre una prioridad. Una familia que no ha dejado de crecer con el tiempo, con la llegada de los netos, pero también con algunas apariciones inesperadas, como la de Alejandra, hija que su marido no sabía que tenía, pero que fue acogida con los brazos abiertos.

Ahora, aunque alejada de la televisión, Verónica puede presumir de haber logrado el éxito como empresaria, disfrutar como artista y tener una familia que la adora y a la que adora.

Verónica Mengod hoy: de exitosa presentadora a abuela y empresaria de éxito

Desde su debut en El Kiosco, donde compartía pantalla con Pepe Soplillo, un muñeco al que ponía voz el actor José Carabias, la carrera de verónica Mengod fue en ascenso. Comenzó con solo 17 años y bastante asustada, pero con muchas ganas de que el proyecto saliera adelante. Con el tiempo fue ganando tablas y experiencia, lo que ha quedado demostrado en su trayectoria.

También se atrevió con la interpretación, participando en series como La casa de los líos, ¡Ala... Dina! o Luna negra. Sin embargo, como decimos, pasado un tiempo tomó la decisión de alejarse de la televisión, lo que no quiere decir que renuncie a quien fue, de hecho, en sus redes sociales sigue definiéndose como presentadora y actriz. También explica que es pintora al óleo y empresaria, poniendo de manifiesto que es mujer de muchos talentos.

A pesar de ello, su mayor orgullo es su amplia familia, que ha formado junto al empresario Carlos Ortiz-Echagüe, con quien se casó en 1987. La pareja tuvo dos hijos, Alejandro y Claudia, pero en 2006 descubrieron que Carlos tenía una hija fruto de una relación anterior. Alejandra, que así se llama, fue la encargada de hacerles saber la noticia. Pasado el shock inicial, Verónica no lo dudó y la acogió como si de una hija más se tratara.

Gracias a eso, su familia es todavía más amplia porque a los cinco nietos que tiene por parte de sus hijos (Sergio, Mario y Guille por parte de su hijo Alejandro, y Olivia y Marco, de Claudia), se suman Galileo y Eliot, los dos que Alejandra ha tenido junto a su pareja, el cantante y actor Daniel Diges, quien representó a España en Eurovisión en el año 2010 con el tema Algo pequeñito.