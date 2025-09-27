El programa ha hablado con los representantes del cantante sobre su estado de salud

Hasta la redacción de '¡Vaya fama!' ha llegado una noticia de última hora relacionada con Raphael. El cantante ha tenido que suspender el último de sus conciertos en Zamora debido a un problema de salud, según ha informado el equipo de representantes del artista al programa.

Al parecer, y según confirman, Raphael ''se encuentra viviendo un proceso literalmente gripal'', explican y añaden que aún tiene que recuperarse. La cancelación del concierto ha pillado por sorpresa a sus fans, que además están preocupados debido a que en 2024 el cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral.

Gema, colaboradora del programa, da más datos: ''Yo quiero dar buenas noticias, acabo de hablar con la mano derecha de Rafael y me dice que hoy está mejor, que no nos alarmemos y que no alarmemos a su público porque ha sido simplemente un proceso gripal que él no podía cantar''.

''Pero que si todo va bien y todo está como ahora, que está progresando, lo vamos a ver el 4 de octubre en el concierto que tiene previsto en Murcia ahí'', añade la colaboradora tratando de tranquilizar a los fans del cantante e informando de la buena recuperación que parece que está llevando.