'¡Vaya fama!' ha investigado y ha descubierto dónde se encuentra el nuevo domicilio de Kiko Rivera

Los problemas financieros de Kiko Rivera: su loft de San Sebastián de los Reyes podría salir a subasta

Compartir







Desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación, el hijo de Isabel Pantoja se encuentra en el foco mediático, pero no solo por eso, si no porque ha encontrado un nuevo hogar del que se sabía muy poco, hasta ahora porque '¡Vaya fama!' ha investigado y ha descubierto todo sobre la increíble vivienda del dj que está valorada nada más y nada menos que en 500.000 euros.

Carlota Vázquez, la reportera del programa, se ha trasladado hasta las inmediaciones de la vivienda y ha descubierto nuevos datos: ''Se ha hablado de que podría estar viviendo en Mairena de Aljarafe, pues no es así. Nosotros hemos hecho una larga investigación y además hemos recibido una llamada de teléfono maravillosa que nos ha puesto sobre aviso y hemos descubierto dónde ha comenzado su nueva vida el DJ''.

Y es que, la nueva casa de Kiko Rivera se encuentra a tan solo 12 kilómetros de donde vivía con Irene, en una exclusiva urbanización, La Juliana, situada en Bollullos de la Mitación. Se trata de una de las urbanizaciones más codiciadas de la zona, sinónimo de lujo y exclusividad, rodeada de naturaleza y con viviendas de gran tamaño.

Además, gracias al anuncio que publican los antiguos propietarios de la casa para ponerla a la venta, el programa conoce en exclusiva cómo es la espectacular vivienda de Kiko Rivera tanto por dentro como por fuera. La casa tiene 398 metros cuadrados construidos y una parcela de 780 metros cuadrados.

El increíble chalet está dividido en tres plantas, tiene cuatro habitaciones, tres baños y una fantástica piscina en un jardín que cuenta con un gran porche. Según las fuentes que han hablado con '¡Vaya fama!', al parecer Kiko podría haber optado por un alquiler con derecho a compra.