La insólita confidencia que Cristina Lasvignes le hizo a Alejandro Sanz, sin conocerlo de nada

Rocío Belén Paleari 27 SEP 2025 - 13:00h.

La presentadora de '¡Vaya fama!' nos cuenta la anécdota del "inolvidable" momento en que le confesó algo muy personal al cantante, y cómo reaccionó él

Además, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez nos revelan la fórmula del salseo: "Cuando le pasa algo a quien no te cae bien, te enganchas"

Cristina Lasvignes está viviendo un momento dulce en su carrera televisiva. Después de tomar el testigo de Jorge Javier Vázquez en 'Diario de Verano' durante los meses estivales, ahora se encuentra al frente de '¡Vaya fama!', el nuevo programa de Telecinco que promete dar mucho de qué hablar. En una entrevista exclusiva, la presentadora ha compartido una anécdota muy personal que protagonizó junto a Alejandro Sanz y que guarda con especial cariño.

La historia se remonta a varios años atrás, cuando Lasvignes tenía previsto entrevistar al reconocido cantante justo antes de uno de sus conciertos. En aquel momento, la periodista estaba transitando una situación personal que la tenía muy conmovida.

Sin embargo, algo especial ocurrió durante aquella entrevista con el intérprete de 'Corazón partío'. La confianza y la complicidad que se generó entre ambos llevó a Cristina a tomar una decisión inesperada: hablar con Alejandro de lo que le estaba pasando.

La reacción del cantante no pudo ser más entrañable. Alejandro Sanz, consciente de la importancia del momento y de la confianza que Cristina había depositado en él, prometió que guardaría el secreto. "Me dijo 'no se lo contaré a nadie'", recuerda Lasvignes, quien no puede ocultar la emoción al revivir aquel instante.

El momento quedó inmortalizado con una fotografía que ambos se hicieron tras la entrevista, una imagen que sin duda tiene un valor especial para la presentadora. Cristina Lasvignes considera aquella confidencia como algo único e irrepetible en su trayectoria profesional.

Esta anécdota llega en un momento especialmente significativo para Lasvignes, quien tras su exitoso paso por 'El Diario de Verano' afronta ahora el reto de '¡Vaya fama!', programa que presenta junto a Fran Ramírez los fines de semana y que ya se está afianzando como el preferido de los que buscan salseos y entretenimiento.