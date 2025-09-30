La Iglesia puede ser clave en la lucha climática, según ha afirmado Arnold Schwarzenegger en el Vaticano

El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger ha abogado este martes desde el Vaticano por "trabajar juntos" para terminar con la contaminación y ha asegurado que la Iglesia católica tiene "una fuerza excepcional" con sus 1.400 millones de fieles para conseguirlo.

"Podemos alcanzar el objetivo, terminar con la contaminación trabajando todos juntos. La Iglesia católica ha hecho cosas extraordinarias y con sus 1.400 millones de fieles, que pueden convertirse en 'cruzados del ambiente', tiene una fuerza excepcional", ha declarado en una rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Santa Sede para presentar la conferencia internacional 'Raising Hope on Climate Change' (Dando esperanza ante el cambio climático), según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Este evento internacional se celebrará desde este miércoles 1 de octubre hasta el próximo viernes 3 de octubre en el Borgo Laudato si' de Castel Gandolfo, y asistirá el Papa León XIV, junto a líderes religiosos, expertos en clima y representantes de la sociedad civil e instituciones de todo el mundo.

Schwarzenegger ha pedido no poner "como excusa" a los gobernantes

Durante su intervención en la presentación del evento, Schwarzenegger ha pedido no poner "como excusa" a los gobernantes. "En California reuní a republicanos y demócratas. Me llamaban loco. Me decían que no podía cuidar al mismo tiempo de la economía y del ambiente. Y sin embargo lo logramos", ha asegurado, al tiempo que ha invitado a tomar como ejemplo "el movimiento de las sufragistas por el voto de las mujeres, el antiapartheid o el indígena". "Se puede hacer. Pero hay que hablar al corazón, no al cerebro", ha remarcado.

La conferencia internacional ha sido organizada por el Movimiento Laudato si' en colaboración con el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Caritas Internationalis, CIDSE, UISG, Movimiento de los Focolares, Ecclesial Networks Alliance.

Los trabajos, en los que participarán más de 1.000 personas, continuarán durante dos días. "Vivimos tiempos marcados por el peligro, vivimos el peligro de ruptura, de no retorno. Sin embargo, como enseña la poesía, allí donde hay peligro, nace el Salvador. Tenemos la necesidad de recuperar la capacidad de venerar y escuchar la tierra. La crisis ecológica es también, como dice León XIV, una crisis de confianza. Debemos, alimentar la esperanza", ha propuesto el arzobispo de Porto Alegre, el cardenal Jaime Spengler, en la rueda de prensa.