Celia Molina 25 AGO 2025 - 10:58h.

Su hermana, Katherine, ha mostrado varias fotografías de Christopher, en las que se aprecia cuánto peso ha perdido

Arnold Schwarzenegger y su fórmula para alcanzar la felicidad en solo cuatro palabras

Compartir







En una publicación reciente, Katherine Schwarzenegger, hija del famoso actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger, ha mostrado una serie de fotografías veraniegas en las que aparece su hermano, Christopher. A sus 27 años, el productor ha experimentado un gran cambio físico, tal y como se pudo apreciar en la presentación de la última serie de su padre, Fubar, que tuvo lugar en Los Ángeles y donde sorprendió a todos los presentes con su delgadez.

Christopher ya explicó que, tras un episodio traumático en Australia, tomó la firme decisión de bajar de peso. "Estando allí con amigos, no pude hacer paracaidismo por culpa de mi peso. Entonces, me di cuenta hasta qué punto me impedía hacer actividades cotidianas y decidí que las podría hacer todas", confesó. Durante cinco años y, tras la incorporación a su vida de una rutina de ejercicio físico y cambios drásticos en su alimentación, los resultados saltan a la vista.

PUEDE INTERESARTE Las tres claves de Arnold Schwarzenegger para mantenerse activo a partir de los 70

Todavía quiere mejorar más su físico

Ya cuando decidió dejar de comer pan durante una cuaresma, llegó a perder 14 kilos. Pero tuvo que ser constante y concienciarse en su propósito para lucir el físico que tiene en la actualidad. A través de la cuenta de Instagram de su hermana, le hemos visto apoyado en la estructura de un barco, con una camisa blanca y un pantalón rosado, consultando su teléfono móvil. En la idílica jornada que vivió la familia, también estaba presente su cuñado, Chris Pratt, famoso actor de 'Los Guardianes de la Galaxia'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El pasado mes de mayo, durante un evento Beacher Vitality Happy & Healthy Summit, el hijo de 'Terminator' explicó también que sus problemas de peso se remontan hasta la secundaria. En aquella etapa, llegó a emplear estrategias como la del servicio de comida por suscripción, un modelo de negocio donde un cliente paga una cuota regular para recibir periódicamente productos alimenticios o comidas preparadas. Así, se llevaba un almuerzo sano y programado al colegio (y se sentía diferente a los demás).

Ahora que, después de cinco años de disciplina, ha conseguido su objetivo, todavía no siente que haya llegado a su peso ideal: "Todavía hoy, cuando veo fotos del antes y el después, no siento que estoy en el después. No creo haber llegado aún", afirmó también. En los comentarios de la publicación, los seguidores de Katherine han felicitado a la familia por "lo bien que se les ve a todos juntos", sin poder evitar las menciones al famosísimo actor de Marvel, Chris Pratt.