Pierce Brosnan ha compartido una sesión de fotos con su familia en la playa de Santa Mónica

Brosnan suele hablar públicamente de la importancia de la familia en su vida

El actor irlandés Pierce Brosnan, conocido por sus interpretaciones como James Bond, se ha dejado ver con su familia en una sesión de fotos en la playa de Santa Mónica, un icono de la costa californiana.

El protagonista de cuatro de las películas del agente 007 combina trabajo y familia junto a dos de sus hijos. Entre risas, posan los tres juntos en la playa, para demostrar su complicidad y su faceta más cercana y entrañable.

El lado más familiar de Brosnan: sus hijos

Pierce Brosnan es padre de cinco hijos, nacidos de dos relaciones distintas. Con su primera esposa, la fallecida actriz Cassandra Harris, tuvo un hijo biológico, Sean, y adoptó a dos hijastros de la anterior unión de ella: Christopher y Charlotte, aunque desgraciadamente, su hija Charlotte falleció en 2013 a causa de un cáncer de ovario.

Además, con su segunda esposa, Keely Shaye Smith, tiene dos hijos más: Dylan, nacido en 1997, y Paris, nacido en 2001. Su familia también se ha agrandado con la llegada de nietos.

Brosnan suele hablar públicamente de la importancia de la familia en su vida, especialmente tras las pérdidas significativas que ha sufrido. A pesar de su fama internacional, hace tiempo que ha apuntado que uno de sus mayores logros personales es ver crecer a sus hijos en un ambiente estable. Sus hijos mayores han colaborado con él en distintos momentos, como en esta sesión de fotos que ahora se ha vuelto viral.