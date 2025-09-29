Alberto Rosa 29 SEP 2025 - 18:47h.

La autora ha respondido a la actriz, que intentó sembrar cordialidad entre ambas tras las polémicas por los derechos del colectivo trans

La polémica entre Emma Watson y J.K. Rowling parece no cesar. Son ya varios años de disputas por los derechos de la comunidad trans en los que parte del equipo de la película ha tenido varios enfrentamientos con la autora de ‘Harry Potter’.

Tanto Watson como su protagonista, Daniel Radcliffe, han criticado públicamente las opiniones anti trans de la escritora. No obstante, la actriz ha suavizado su postura y dijo que esperaba llegar a algún tipo de entendimiento, tal y como informa ‘Page Six’.

J.K. Rowling señaló en X que tanto Watson como sus compañeros tienen todo el derecho a apoyar la causa trans. Sin embargo, la autora denunció que su relación con la franquicia de la saga les ha permitido ser “portavoces” de ‘Harry Potter’ utilizando como plataforma.

La escritora se refiere en concreto a Watson a quien le recrimina que “ignora lo ignorante que es”. “Nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca la colocarán en una sala mixta de un hospital público”, criticando la “poca experiencia” de la actriz ya que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

Rowling ha defendido en su post que “no era multimillonaria a los 14 años” y que “vivía en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma”. “Comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen sus privilegios la destrucción de los derechos de las mujeres, en la que Emma ha participado con tanto entusiasmo”, señala.

La autora concluyó su discurso diciendo que “los adultos no pueden esperar con un movimiento activista que regularmente pide el asesinato de un amigo y luego afirmar su derecho al amor de ese ex amigo, como si ese amigo fuera en realidad su madre”.

“Emma tiene derecho a discrepar conmigo y, de hecho, a hablar de sus sentimientos sobre mí en público, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente he decidido ejercerlo”. El pasado mes de abril, Rowling prometió que nunca perdonaría a Watson ni a Radcliffe por condenar sus creencias.