Celia Molina 29 SEP 2025 - 15:54h.

El piloto de Fórmula 1 ha anunciado la muerte por eutanasia de su bulldog, Roscoe, tras pasar varios días ingresado en el veterinario

Él nunca había tenido que tomar una "decisión tan difícil" y ha empatizado con todos los que han pasado por este trance

El famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha comunicado en sus redes sociales la triste muerte de su perro, Roscoe. Aunque ya perdió a su perrita Coco en el año 2020, este fallecimiento le ha parecido especialmente "duro" por haber tenido que ser él, como dueño, quien tomara la decisión de terminar con su sufrimiento. Como tantos otros tutores de animales, Hamilton le ha dado a su perro una muerte digna, tras pasar varios días conectado a un respirador y sin posibilidades ya de gozar de calidad de vida.

Así lo ha explicado el propio piloto en su cuenta de Instagram: "Después de cuatro días conectado a un respirador artificial, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado nunca, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", ha dicho en un sentido texto, publicado junto a un carrusel de fotografías en las que aparece con el animal.

"Es una de las experiencias más dolorosas"

"Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a la decisión de sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más bonitas de la vida, amar tan profundamente y ser amada a cambio", ha añadido el famoso deportista, dando visibilidad a la realidad del duelo por la muerte de las mascotas, aún muy silenciado por la sociedad actual.

Igualmente, Lewis ha querido agradecer a todos los que conocieron a su bulldog "el amor y los cuidados" que le dieron el vida: "Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial poder presenciarlo y sentirlo. Falleció el domingo 28 de septiembre por la noche en mis brazos", ha concluido, adjuntando una fotografía del momento en el que Roscoe yacía ya tranquilo en su regazo.

En los comentarios de su publicación, sus seguidores y compañeros han dicho que "echarán mucho de menos" ver al animal por los "paddocks" de los circuitos de Fórmula 1. Todos los que conocen bien a Lewis saben que, tanto Coco como Roscoe, ambos de raza bulldog, le acompañaban muchas veces durante su jornada de trabajo. Con sus declaraciones, el piloto ha tocado también el corazón de muchos otros tutores de mascotas que han pasado por el trance de tener que 'dormir' a sus pequeños compañeros. Para la mayoría, como le han dicho, es el mayor "gesto de amor" que se puede hacer por ellos, cuando ya están sufriendo los estragos de una enfermedad sin cura.