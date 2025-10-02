El príncipe Guillermo rompe su silencio sobre la salud de su familia: "La vida nos pone a prueba"

Alberto Rosa 02 OCT 2025 - 19:33h.

“Hemos tenido mucha suerte; no habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo", cuenta en el avance de una entrevista

El funeral de la duquesa de Kent reúne a la familia real británica: de Kate Middleton al motivo de la ausencia de Camila

El príncipe Guillermo de Gales se ha sincerado como nunca de los problemas de salud que afronta su familia. En concreto los cánceres que padecen su padre, el rey Carlos III y su esposa, la princesa Catalina de Gales.

En un avance de la serie de viajes de Apple TV ‘The Reluctant Traveler’ con Eugene Levy, en concreto del episodio titulado ‘Living the Royal Life in the UK’ (Vviendo la vida real en el Reino Unido), el heredero al trono se abre en canal y reflexiona sobre la dura realidad que ha tenido que vivir su familia.

“Hemos tenido mucha suerte; no habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta los noventa y tantos”, comenta el príncipe en el adelanto del vídeo, haciendo referencia al príncipe Felipe de Edimburgo, que vivió hasta los 99 años, y a su abuela, Isabel II, que murió en septiembre de 2022 a los 96 años.

“La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define”, dice, mientras recuerda “el año más difícil” de su vida, entre 2023 y 2024. “Quizás pienses que no nos pasará a nosotros, estaremos bien, porque creo que tenemos una actitud positiva y hay que serlo. Pero cuando te pasa, te lleva a situaciones bastante desagradables”, continúa.

En febrero de 2024, Buckingham Palace anunció que el rey Carlos III había sido diagnosticado de cáncer. Se aclaró que esa enfermedad no estaba relacionada con su reciente tratamiento por agrandamiento de próstata. El rey comenzó un régimen de tratamientos, pero continúa con sus funciones de Estado.

Kate Middleton, la princesa Catalina de Gales, anunció en marzo de 2024 que tenía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. En enero de 2025 se confirmó que su cáncer estaba en remisión, resultado de su tratamiento.